Üstel: Veri eksiklikleri bulunuyordu

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşı programını dijitalleştirdiklerini bir önceki aşı programında veri eksiklikleri olduğunu söyledi

Üstel: Daha adil bir sisteme geçildi

Mecliste konuşan Üstel, daha önce yapılan aşılanmaların manuel olduğunu ve birtakım sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Üstel, “Daha şeffaf, daha adaletli sisteme geçtik” dedi Dijital programın kendilerine hibe edildiğini kaydeden Üstel, “Hedefimiz Karpaz’da aşı yapılırken, merkezden görülmesi” dedi.

“İki dozu da olmayan 8 bin 500 vatandaş bulunuyor”

Birinci kriterin 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıklar olduğunu kaydeden 2 dozu da olamayan 8 bin 500 vatandaş olduğunu ifade etti. Üstel, ikinci fazını yapmayan 65 yaş üzeri sayısının ise 6 bin 500 olduğunu da belirtti. Tekrardan kapanmamak için temkinli hareket edilmesi gerektiğini belirten Üstel, birliklere de bu konuda çağrıda bulundu. Cezalarda noksanlıklar gördüklerini ifade eden Üstel, cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirtti. Ev karantinasına geçilmesi için çalışmaların yapıldığını söyleyen Üstel, çocuklu ailelerin ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ev karantinasına gönderildiğini belirtti.