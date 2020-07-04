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Sanayi Odası Genel Kurulu yapıldı

4 Temmuz 2020
Canan Avunduk

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ’nın (KTSO) 34. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
KTSO konferans salonunda yer alan genel kurul, seçimsiz, mali genel kurul şeklinde gerçekleştirildi.
Açılış ve saygı duruşu ile başlayan genel kurulda, başkanlık divanı oluşturuldu. Genel kurulda divan başkanlığına Musa Sönmezler seçildi.
Sönmezler, genel kurulun başarılı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulunarak, Sanayi Odası olarak ülkede sağlam bir ekonomi ve halk sağlığı için gerekli adımların geciktirilmeden atılması konusunda hükümeti göreve çağırdı.
Sanayinin ayakta kalmasının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu ifade eden Sönmezler, Sanayi Odası olarak mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk’un konuşması ve konukların konuşmalarının ardından genel kurula sunulan karar tasarılarının görüşülmesi ile süren toplantı, faaliyet raporunun sunumu ve onaylanmasından sonra dilek ve temennilerle tamamlandı.

KTSO

,AVUNDUK: “2020’Yİ COVID-19 ESİR ALDI”

Genel kurulda konuşan KTSO Başkanı Candan Avunduk, 2020 yılını Covid-19’un esir aldığını ve ekonomileri kapattığını ifade ederek, ülkedeki belirsizliklerin de bunun üzerine eklendiğinde endişelerini artırdığını söyledi.
Avunduk, bu süreçte tüm ulaşımın durması, kısıtlanması ve ticarette zorluklar yaşanmasının yerel üretim ve yerel istihdamı ön plana çıkardığını ifade ederek, hükümetin sanayicilere ve üreticilere girdi maliyetlerini düşürerek üretime destek çıkabileceğini kaydetti.
Sanayi Odası olarak kamu spotları ve sosyal medya kampanyalarının süreceğini ifade eden Candan Avunduk, oda yönetimi olarak sanayicilerin önündeki engellerin aşılması ve üretimin önünü açmak için çalışmaya devam edeceklerini anlattı.
Genel kurula odanın çalışmaları hakkında da bilgiler veren Avunduk, ülkede yeni bir yönetim sistemi kurulması gerektiğini ve başkanlık sistemine geçilmesinin değerlendirilebileceğine işaret etti.
Avunduk’un konuşmasının ardından yeniden söz alan Divan Başkanı Sönmezler, odanın 760 üyesi bulunduğunu, genel kurula ise 45 üyenin katılım gösterdiğini söyledi.

 


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