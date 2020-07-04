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Gönyeli ve Gaziköy’de yangın

4 Temmuz 2020
yangın

Gönyeli Yenikent bölgesinde ve Gaziköy’de yangın çıktı.

Polis bültenine göre, dün öğleden sonra Gönyeli Yenikent Kızılay Sokak’ta elektrik tellerinin temasından kaynaklanan yangın sonucunda İlmi Refik’e ait 15 dönüm araziyle birlikte sulama boruları, 5 zeytin ve 2 hurma ağacı tamamen, 35 zeytin, 6 hurma ve 6 akasya ağacı ise kısmen yandı.

GAZİKÖY’DE ANIZ VE BALYA YANDI

Öte yandan yine dün saat 13.00 sıralarında Gaziköy’de Horosisti mevkiinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu Ünal Mehmet Ceyda’ya ait 10 dönüm anız ile 65 balya yanarak zarar gördü.

Her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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