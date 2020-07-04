Tatar: Ekonomiyi ayakta tutmak için ciddi kararlar aldık

Başbakan Ersin Tatar bölge ziyaretleri çerçevesinde ziyaret ettiği İncirli, Türkmenköy ve Akdoğan’da halkla bir araya geldi.

Başbakan Tatar ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, ülkenin dünyayla birlikte geçirmekte olduğu pandemi sürecine değinerek, dünyaya bakıldığında ülkenin başarılı bir süreç yaşadığını, ancak gelinen noktada dünyayla bütünleşmek ve ekonomiyi ayakta tutmak için ciddi adımlar çerçevesinde bir takım kararlar aldıklarını söyledi.

Sıfır izolenin mümkün olmadığını, dünyaya açılıp normalleşme sürecinin tamamlanması gerektiğini kaydeden Tatar, ülkenin önünü açmak ve rekabet gücünü artırmak için atılan adımların ve yapılan çalışmaların taçlandırılması gerektiğini ifade etti.

Ersin Tatar son günlerde kapıların açılması konusuna da açıklık getirerek, ekonomik yapının sürdürülebilir bir hal alması için kapıların açılmasının gerekli olduğunu söyleyerek, son 2 günde bin kişinin ülkeye geldiğini pozitif vakaya rastlandığını kaydetti ve tedbiri elden bırakmadan normalleşme sürecinin yaşanması gerektiğini belirtti.

Maraş konusunda da açıklamada bulunan Tatar bu konuda yasal düzenlemelerin yapılmakta oĺduğunu söyleyerek, konunun TC ile istişarelerde kabul gördüğünü,Türk yönetiminde yerleşime ve turizme açılması politikasının izlendiğini vurguladı.