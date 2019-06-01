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Şampiyonlar şampiyonu Liverpool!

2 Haziran 2019
Liverpool Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham Hotspur’u 2-0 yenen Liverpool, Avrupa’nın takımlar düzeyindeki en büyük kupasını müzesine götürerek tarih yazdı.

Tottenham Hotspur tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde oynarken Liverpool ise 2005 yılından bu yana ilk, toplamda 6. defa bu kupanın sahibi oldu.

Maç erken bir golle başladı. Henüz 1. Dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Salah, Liverpool’u 1-0 öne geçirdi. Golden sonra oyun genelde ora saha mücadelesi şeklinde geçti ve ciddi ataklar yaşanmadı. İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarı da ilk yarı gibi tutuk bir futbolla geçti. Maçın son döneminde Tottenham tüm riskleri alarak rakip kaleye yüklense de golü ararken kalesinde golü gördü. 87’de Origi’nin golü skoru belirledi. Liverpool maçı 2-0 kazandı.

 

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