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Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

16 Mart 2019

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra takımların üst turdaki olası rakipleri de belirlendi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan’da, rövanşlar ise 16-17 Nisan’da oynanacak.

 

Çeyrek final eşleşmeleri

Ajax – Juventus

Liverpool – Porto

Tottenham – Manchester City

Barcelona – Manchester United

 

Yarı final eşleşmeleri

Tottenham -Manchester City / Ajax – Juventus

Barcelona – Manchester United / Liverpool  – Porto

 

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