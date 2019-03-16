Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra takımların üst turdaki olası rakipleri de belirlendi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan’da, rövanşlar ise 16-17 Nisan’da oynanacak.
Çeyrek final eşleşmeleri
Ajax – Juventus
Liverpool – Porto
Tottenham – Manchester City
Barcelona – Manchester United
Yarı final eşleşmeleri
Tottenham -Manchester City / Ajax – Juventus
Barcelona – Manchester United / Liverpool – Porto