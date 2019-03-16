Fransa’da Sarı Yelekler eyleminde tansiyon yükseldi: Polis biber gazı kullandı, gazete bayileri ateşe verildi

Fransa’da hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarıyla fitili ateşlenen, 18 haftadır aralıksız devam eden Sarı Yelekler eyleminde bugün başkent Paris’teki protestolar esnasında yine tansiyon yükseldi. Polisin biber gazı ve tazyikli suyla saldırması üzerine eylemciler güvenlik güçleriyle çatıştı.

Güvenlik güçleri, Champs Elysees Caddesi’nde yürüyüşe geçen göstericileri göz yaşartıcı bombalar, biber gazı ve tazyikli suyla dağıtmaya çalıştı.

Olaylarda cadde üzerinde bulunan bazı araçların ve birçok gazete bayii ateşe verilirken, mağazaların da yağmalandığı belirtildi.

POLİS: 8 BİN KİŞİ KATILDI, 20 KİŞİ GÖZALTINDA

​Paris polisi, yaklaşık 8 bin kişinin eyleme katıldığını ve 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise olaylar devam ederken Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hiç şüphe kalmadı: Şiddet çağrısında bulunuyorlar ve Paris’te kaos oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.

ÜLTİMATOM NİTELİĞİNDE DEMİŞLERDİ

Protestolar öncesi Sarı Yelekler tarafından yapılan açıklamada, bugünkü eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ve hükümete karşı bir ültimatom niteliğinde olacağı belirtilmişti. Bunun üzerine, hükümet 5 binden fazla polisi görevlendirmişti.

17 Kasım 2018’de başlayan protestolarda, hükümet akaryakıt zammını askıya alarak ve ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklayarak ‘sembolik’ geri adımlar atmıştı.

TALEP ÇOK NET: HÜKÜMET İSTİFA

Macron’un farklı platformlarda diyalog kanalları oluşturmasıyla eylemler göreceli olarak şiddetini azaltmıştı ancak göstericiler henüz çözümden tatmin olmadı, Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetin istifasını istemeye devam ediyor.

Eylemlerin başlamasından bu yana Fransa’da 10 kişi hayatını kaybetti.