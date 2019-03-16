Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı: Tarrant saldırıya devam etme niyetindeydi

16 Mart 2019

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 49 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Brenton Tarrant’ın yakalanmaması halinde ‘kesinlikle saldırıya devam etme niyetinde olduğunu’ söyledi.

Tarrant’ın gözaltına alındığı sırada hareket halinde olduğunu ve aracında pek çok silah bulunduğunun hatırlatan Ardern, saldırganın çok daha fazla insanı öldürebileceğini söyledi.

Ardern, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Saldırgan hareket halindeydi. Saldırganın içinde bulunduğu araçta iki silah daha vardır. Kesinlikle saldırısına devam etme niyetindeydi” dedi.

36 DAKİKA İÇİNDE YAKALANMIŞ

Ardern, Avustralya doğumlu 28 yaşındaki saldırganın polise yapılan ilk çağrıdan sonra 36 dakika içinde yakalandığını da söyledi. Başbakan, polis ekiplerine teşekkür etti.

Sosyal medyada yayılan yakalama görüntülerinde sadece tabanca taşıyan iki polisin Tarrant’ı arabasında yakaladığı görülüyordu. Polisler, Tarrant’ın kaçmaya çalıştığını ve gözaltına direndiğini söylüyor.

Bu tarz saldırıların nadiren yaşandığı Yeni Zelanda’da polislerin genelde silah taşımadığı biliniyor.

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