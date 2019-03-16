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Sevilla’da Machin dönemi sona erdi

16 Mart 2019

Sevilla alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Pablo Machin’in görevine son verdi.

La Liga ekiplerinden Sevilla, teknik direktör Pablo Machin’in görevine son verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle 43 yaşındaki İspanyol teknik adamın görevine son verildiği, yerine sezon sonuna kadar kulübün futbol direktörü Joaquin Caparros’un getirildiği belirtildi.

Sevilla’nın yarın deplasmanda Espanyol ile yapacağı lig başında, takımı 63 yaşındaki Caparros çalıştıracak.

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