Şambali tatlısı nasıl yapılır?

Şam tatlısı ya da şambaba olarak da bilinen Şambali tatlısı, Batı Anadolu’nun en sevilen, en popüler tatlılarının başında geliyor. Özellikle İzmir’de çok meşhur olan ve tatlıcılarda en çok satılanlardan biri olan Şambali tatlısını evde yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte hamurundan pişirmesine Şambali tatlısının püf noktaları ve nefis bir şambali tarifi

Ana malzemesi irmik olan Şambali tatlısını yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası hamurunun yağsız oluşudur. Böylece Şambali tatlısı o benzersiz kıvamına ve lezzetine kavuşur. Eğer hamuruna yağ koyarsanız kek gibi süngersi bir kıvam elde edersiniz, bu da tatlınızı Şambali tatlısı olmaktan çıkarır, revani olur. Şambali tatlısının bir diğer önemli püf noktası da hem lezzetinde hem de görünümünde önemli rol oynayan pekmezdir. Peki pekmezi Şambali tatlısında nasıl kullanacağız? Şambali tatlısı pişirilirken, hamur tepsiye dökülmeden önce, tepsinin tabanına ince bir katman halinde pekmez sürülür. İyice karıştırılarak homojenleşmiş hamur bu pekmez tabakasının üzerine eşit bir biçimde yayılır. Ardından hamurun üzerine bir kat daha pekmez sürülür. Böylece Şambali tatlısının hem altının hem de üstünün iyice kızarması ve o benzersiz rengi elde etmesi sağlanır.

Bu arada tatlınızın özellikle altının iyice kızarması için tepsinizin de metal (hatta mümkünse alüminyum) olmasına dikkat edin. Cam ya da seramik tepsiler yeterince ısınmadıkları için tatlınızın pişme süresinde ve kıvamında farklılıklar oluşabilir.

Şambali tatlısının bir diğer özelliği de dilimlenişidir. Uzunlamasına dikdörtgen dilimler halinde tüketilen tatlı pişirme aşamasında dilimlenir. Önce fırına atılan Şambali tatlısı, pişmesine yakın çıkarılıp dilimlenir. Ardından yeniden fırına verilerek pişme işlemi tamamlanır. Son olarak da üzerine şerbeti dökülür.

Tatlınızın lezzetini artırmak için üzerine fıstık ya da tarçın ekebilirsiniz. Dondurma ve “Halep işi” diye adlandırılan şekliyle arasına kaymak koyularak yapılan Şambali tatlısı da çok nefis olur.

Peki şambali tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

Şerbeti için:

3,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Süslemek için:

1 su bardağı süt

1 paket krem şanti

200 gram fındık

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Yoğurt, irmik, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin, kek kıvamında iyice karıştırın. Yağlanmış fırın tepsisine döküp 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Diğer tarafta şerbetini hazırlayın. Hamur da şerbet de ılıkken üzerine gezdirin. Soğuyunca dilimleyip üzerini krem şanti ve fındıkla süsleyip servis yapın.

NOT: Şerbeti birden dönmeyin kepçe kepçe üzerine gezdirerek dökün.