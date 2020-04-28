BeslenmeKıbrıs

Şambali tatlısı nasıl yapılır?

Yaşadığımız korona virüs pandemisiyle izolasyonlar tüm dünyayı ve biz Kıbrıslıları evlerimize kilitledi. Restoranların kapanmasıyla ülkemiz insanı ev yemeklerine, yerli ve yabancı tariflere yöneldi. Ramazan ayı ve oruç vesilesiyle yemek alışkanlıklarımızın tamamen değiştiği bu mübarek ayda, ruhen, bedenen tahammül ve sabırla yoğurduğumuz nefsimizi iftar sonrası bir nebze şımartmanın en lezzetli yolu hiç şüphesiz özenle hazırlanmış iftar tatlıları...

28 Nisan 2020
Şambali
Şambali

Şam tatlısı ya da şambaba olarak da bilinen Şambali tatlısı, Batı Anadolu’nun en sevilen, en popüler tatlılarının başında geliyor. Özellikle İzmir’de çok meşhur olan ve tatlıcılarda en çok satılanlardan biri olan Şambali tatlısını evde yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte hamurundan pişirmesine Şambali tatlısının püf noktaları ve nefis bir şambali tarifi

Ana malzemesi irmik olan Şambali tatlısını yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası hamurunun yağsız oluşudur. Böylece Şambali tatlısı o benzersiz kıvamına ve lezzetine kavuşur. Eğer hamuruna yağ koyarsanız kek gibi süngersi bir kıvam elde edersiniz, bu da tatlınızı Şambali tatlısı olmaktan çıkarır, revani olur.

Şambali tatlısının bir diğer önemli püf noktası da hem lezzetinde hem de görünümünde önemli rol oynayan pekmezdir.

Peki pekmezi Şambali tatlısında nasıl kullanacağız?

Şambali tatlısı pişirilirken, hamur tepsiye dökülmeden önce, tepsinin tabanına ince bir katman halinde pekmez sürülür. İyice karıştırılarak homojenleşmiş hamur bu pekmez tabakasının üzerine eşit bir biçimde yayılır. Ardından hamurun üzerine bir kat daha pekmez sürülür. Böylece Şambali tatlısının hem altının hem de üstünün iyice kızarması ve o benzersiz rengi elde etmesi sağlanır.

Bu arada tatlınızın özellikle altının iyice kızarması için tepsinizin de metal (hatta mümkünse alüminyum) olmasına dikkat edin. Cam ya da seramik tepsiler yeterince ısınmadıkları için tatlınızın pişme süresinde ve kıvamında farklılıklar oluşabilir.

Şambali tatlısının bir diğer özelliği de dilimlenişidir. Uzunlamasına dikdörtgen dilimler halinde tüketilen tatlı pişirme aşamasında dilimlenir. Önce fırına atılan Şambali tatlısı, pişmesine yakın çıkarılıp dilimlenir. Ardından yeniden fırına verilerek pişme işlemi tamamlanır. Son olarak da üzerine şerbeti dökülür.

Tatlınızın lezzetini artırmak için üzerine fıstık ya da tarçın ekebilirsiniz. Dondurma ve “Halep işi” diye adlandırılan şekliyle arasına kaymak koyularak yapılan Şambali tatlısı da çok nefis olur.

Peki şambali tatlısı nasıl yapılır?
Öncelikle ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım:

4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı irmik
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
2 paket vanilya

Şerbeti için:
3,5 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su

Süslemek için:
1 su bardağı süt
1 paket krem şanti
200 gram fındık

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Yoğurt, irmik, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin, kek kıvamında iyice karıştırın. Yağlanmış fırın tepsisine döküp 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Diğer tarafta şerbetini hazırlayın. Hamur da şerbet de ılıkken üzerine gezdirin. Soğuyunca dilimleyip üzerini krem şanti ve fındıkla süsleyip servis yapın.

NOT: Şerbeti birden dönmeyin kepçe kepçe üzerine gezdirerek dökün.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Özersay: “İnşaat sektörünün 4 Mayıs’tan sonra açılması sadece bir öneri”

Özersay: “İnşaat sektörünün 4 Mayıs’tan sonra açılması sadece bir öneri”

28 Nisan 2020
Photo of ARUCAD’ın ürettiği 3 boyutlu yüz siperler teslim edildi

ARUCAD’ın ürettiği 3 boyutlu yüz siperler teslim edildi

28 Nisan 2020
Photo of Değirmenlik bölgesinde yaşayan ihtiyaçlı kişilere süt ürünlerini içeren iaşe kolileri dağıtıldı

Değirmenlik bölgesinde yaşayan ihtiyaçlı kişilere süt ürünlerini içeren iaşe kolileri dağıtıldı

28 Nisan 2020
Photo of Doktora sinirlendi, hastanenin kapısını kırdı

Doktora sinirlendi, hastanenin kapısını kırdı

28 Nisan 2020
Photo of Tatar: Yarınki Bakanlar Kurulu’nda açılımla ilgili kararlar almayı umuyoruz

Tatar: Yarınki Bakanlar Kurulu’nda açılımla ilgili kararlar almayı umuyoruz

28 Nisan 2020
Photo of Muhalefetten “Meclis devre dışı bırakıldı” eleştirisi

Muhalefetten “Meclis devre dışı bırakıldı” eleştirisi

28 Nisan 2020
Photo of Erhürman: Sorumluluğu paylaşın

Erhürman: Sorumluluğu paylaşın

28 Nisan 2020
Photo of KKTC’de 10 gündür pozitif Kovid-19 vakası yok

KKTC’de 10 gündür pozitif Kovid-19 vakası yok

28 Nisan 2020
Photo of Çelik: Sesimi duysa oğlum belki uyanır

Çelik: Sesimi duysa oğlum belki uyanır

28 Nisan 2020
Photo of 57 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

57 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

28 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı