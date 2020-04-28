Dünya sağlık Örgütü hızlı test olarak bilinen immünodiagnostik testlerinin sadece araştırma ortamlarında kullanılmasını önermektedir

Bugün kendim fazla yorumda bulunmadan direk Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen bir öneriyi paylaşmak isteyeceğim. Doktor Halil Hızal’a bu bildireye dikkatimi çektiği için çok teşekkür ederim. Dünya Sağlık Örgütü’nün 8 Nisan 2020 tarihli bu bilgi notu, bizdeki hızlı test tartışmalarına da çok önemli katkı koyacak bilimsel bazı iddiaları içeriyor.

“COVID-19 için bakım noktası immünodiagnostik testlerinin kullanımı üzerine tavsiyeler:

Artan COVID-19 pandemisine ve laboratuvar tabanlı moleküler test kapasitesi ve reaktiflerin eksikliğine yanıt olarak, çoklu teşhis testi üreticileri, laboratuvar ortamı dışında testi kolaylaştırmak için hızlı ve kullanımı kolay cihazlar geliştirmiş ve satmaya başlamıştır. Bu basit test kitleri, solunum örneklerinde (örn. Balgam, boğaz swabı) COVID-19 virüsünden proteinlerin saptanmasına veya enfeksiyona yanıt olarak üretilen insan antikorlarının saptanmasına dayanır.

DSÖ, test geliştiricilerin nüfusun yeniliklerine ve ihtiyaçlarına cevap verme çabalarını alkışlıyor.

Ancak, bu testler önerilmeden önce uygun popülasyonlarda ve ortamlarda valide edilmelidir. Yetersiz testler, aktif enfeksiyonu olan hastaları kaçırabilir veya hasta olmadıklarında yanlış bir şekilde hastalığa sahip olarak kategorize edebilir, bu da hastalık kontrol çabalarını daha da bozabilir. Şu anda, mevcut kanıtlara dayanarak, DSÖ bu yeni bakım noktası immünodiagnostik testlerinin sadece araştırma ortamlarında kullanılmasını önermektedir. Spesifik belirtiler için kullanımı destekleyen kanıt mevcut olana kadar klinik karar verme de dahil olmak üzere başka herhangi bir ortamda kullanılmamalıdır.

DSÖ, COVID-19 için mevcut immünodiyagnostik testlerini değerlendirmeye devam etmektedir ve gerektiğinde bu bilimsel özeti güncelleyecektir.

Antijen tespitine dayalı hızlı teşhis testleri

Bir tür hızlı tanı testi (RDT), bir kişinin solunum yolundan bir örnekte COVID-19 virüsü tarafından eksprese edilen viral proteinlerin (antijenler) varlığını tespit eder. Hedef antijen numunede yeterli konsantrasyonlarda mevcutsa, plastik bir mahfaza içine yerleştirilmiş bir kağıt şeride sabitlenmiş spesifik antikorlara bağlanır ve tipik olarak 30 dakika içinde görsel olarak saptanabilir bir sinyal üretir. Tespit edilen antijen (ler) yalnızca virüs aktif olarak replike olduğunda eksprese edilir; bu nedenle, bu tür testler en iyi akut veya erken enfeksiyonu tanımlamak için kullanılır.

Testlerin ne kadar iyi çalıştığı, hastalığın başlangıcından itibaren geçen süre, örnekteki virüs konsantrasyonu, bir kişiden toplanan örneğin kalitesi ve nasıl işlendiği ve kitlerin içindeki reaktiflerin kesin formülasyonu dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Influenza gibi solunum yolu hastalığı olan diğer antigen bazlı RDT deneyimlerine dayanarak, (hastalardaki COVID-19 ve influenza konsantrasyonu kıyaslanabilir seviyededir) bu testlerin duyarlılığının% 34 ile% 80 arasında değişmesi beklenebilir.

Bu bilgiye dayanarak, COVID-19 ile enfekte hastaların yarısı veya daha fazlası, test edilen hasta grubuna bağlı olarak bu tür testlerle gözden kaçabilir. Bu varsayımlar, doğru olup olmadıklarını anlamak için acilen daha fazla çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. Ek olarak, yanlış pozitif sonuçlar – yani, bir kişinin olmadığı halde enfekte olduğunu gösteren bir test – test şeridindeki antikorların soğuk algınlığına neden olan koronavirusler gibi COVID-19 olmayan viruslerinantigenlerini fark etmesiyle de olusabilir.

Geliştirilmekte olan veya ticarileştirilmiş antijen tespit testlerinden herhangi biri yeterli performans gösteriyorsa, potansiyel olarak COVID-19’a sahip olma olasılığı yüksek olan hastaları hızlı bir şekilde tanımlamak için triyaj testi olarak kullanılabilir, bu da pahalı moleküler doğrulayıcı test ihtiyacını azaltır veya ortadan kaldırır.

Şu anda mevcut olan sınırlı verilerle DSÖ, hasta bakımı için şu anda antijen tespit eden hızlı teşhis testlerinin kullanılmasını önermemektedir, ancak performansları ve potansiyel teşhis faydaları üzerine araştırmalar oldukça teşvik edilmektedir.

Host antikor tespitine dayalı hızlı teşhis testleri

COVID-19 için pazarlanan başka, daha yaygın bir hızlı tanı testi türü var; COVID-19 ile enfekte olduğuna inanılan kişilerin kanında antikor varlığını tespit eden bir test. Antikorlar, virüs bulaşmasından günler ila haftalar sonra üretilir. Antikor yanıtının gücü, yaş, beslenme durumu, hastalığın şiddeti, bazı ilaçlar ve bağışıklık sistemini bastıran HIV gibi enfeksiyonlar dâhil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. COVID-19 olan bazı kişilerde moleküler testlerle (reversetranscriptionpolymerasechainreaction: RT-PCR) onaylanan hastalıkta, zayıf, geç veya sıfır antikor tepkisi rapor edildi. Çalışmalar, hastaların çoğunun sadece semptomların başlamasından sonraki ikinci hafta içinde antikor tepkisi geliştirdiğini göstermektedir. Bu, antikor tepkisine dayanan bir COVID-19 enfeksiyonu tanısının genellikle sadece iyileşme aşamasında mümkün olacağı anlamına gelir, bu zamanda hastalığa müdahale etme veya bulaşmasını engelleme fırsatı çoktan bitmiş olur. COVID-19’u hedefleyen antikor saptama testleri, diğer insan koronavirüsleri de dahil olmak üzere diğer patojenlerle çapraz reaksiyona girebilir ve yanlış pozitif sonuç verebilir. Son olarak, antikorları tespit eden RDT’lerin bir bireyin COVID-19 virüsü ile yeniden enfeksiyona bağışık olup olmadığını tahmin edip edemeyeceği hakkında tartışma olmuştur. Bunu destekleyecek hiçbir kanıt yoktur.

Popülasyonda COVID-19’a karşı antikor yanıtlarını tespit etmek için yapılan testler, aşıların gelişimini desteklemek, aktif vaka bulma ve gözetleme cabalarında bulunamayan hastaların kapsamını anlamak, popülasyondaki saldırı oranı ve enfeksiyon ölüm oranını bulmak için kritiktir. Bununla birlikte, klinik tanı için, bu tür testlerin sınırlı bir kullanımı vardır, çünkü tedavinin seyrini belirlemek için gerekli eylemleri bilgilendirmek için akut enfeksiyonu hızlı bir şekilde teşhis edemezler. Bazı klinisyenler bu testleri, moleküler testin negatif olduğu ancak COVID-19 enfeksiyonu ve yükselen antikor seviyeleri gösteren eşleştirilmiş kan numuneleri ile güçlü bir epidemiyolojik bağın olduğu durumlarda son COVID-19 hastalığının olası bir teşhisini yapmak için antikor yanıtları için kullandılar.

Mevcut verilere dayanarak, DSÖ hasta bakımı için antikor tespit hızlı teşhis testlerinin kullanılmasını önermez, ancak hastalık sürveyansı ve epidemiyolojik araştırmalarda yararlılıklarını belirlemek için çalışmaların devamını teşvik eder.

Sonraki adımlar

Solunum yolu örneklerinin moleküler (örn. PCR) testi, COVID-19 vakalarının tanımlanması ve laboratuvar onayı için önerilen yöntemdir. COVID-19 moleküler teşhis ürünleri kalite ve güvenlik açısından değerlendirilmektedir. COVID-19’un saptanması için DSÖ rehber dokümanları yayınlanmıştır. Ayrıca, reaktif eksikliği veya test kapasitesi eksikliği, belirli popülasyonların veya test için bireylerin önceliklendirilmesini gerektirdiğinde testin nasıl rasyonelleştirilebileceğine dair rehberlik de mevcuttur.

DSÖ’nün COVID-19 için immünodiyagnostik hızlı testlerin kullanımına ilişkin politikasını bilgilendirmek için DSÖ küresel laboratuvar uzman ağımızla çalışmaktadır. ve referans laboratuvarları, akademik gruplar ve sivil toplum kuruluşları tarafından planlanan ve uygulanan laboratuvar ve klinik çalışmaların sonuçlarını gözden geçirmektedir

Araştırma ve geliştirme çabalarını bilgilendirmek için istenen COVID-19 teşhisi için hedef ürün profilleri geliştirilmektedir.

DSÖ, bu tür testlerin vakaların klinik yönetimi, epidemiyolojik anlayış ve / veya enfeksiyon kontrolü için yararlı olabileceği belirli alanları gösterebilecek verileri geliştirmek ve yorumlamak için araştırma grupları, diğer kurumlar ve Üye Devletlerle birlikte çalışmaya devam edecektir.

Kaynakça