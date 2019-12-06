Samani: Gutteres’in Berlin açıklaması ile devreye yeni unsurlar girdi

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Berlin açıklamasında yer alan yeni unsurların gözden kaçırılmaması gerektiğini belirterek “BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in Berlin açıklaması ile devreye yeni unsurlar girdi” dedi.

Artık sırf müzakere etmek için ucu açık müzakere döneminin kapandığını belirten Samani, “BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri’nin raporlarında da ucu açık bir sürecin artık bittiği, yeni bir sonuç odaklı süreç döneminin başladığı yer alıyor” dedi.

Berlin’deki toplantıdan 5’li konferansı için mutabakat çıktığını da ifade eden Meltem Onurkan Samani, konferansın toplanabilmesi için tüm tarafların hazır olduğunu söylemesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Aşamalandırılmış, kademelendirilmiş bir süreç ve stratejik anlaşma hedefi yeni unsurlardır. BM Genel Sekreteri tüm taraflarla istişare edecek, 5’li toplantıyı planlayacaktır. Muhtemelen bu toplantı seçim sonrası gerçekleşecektir”.

Samani, Berlin’de stratejik anlaşmanın ortaya çıkmasıyla ilgili bir planlama yapılmasının teyit edildiğini, bunun da yeni ve son derece olumlu bir unsur olduğunu söyledi.

25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri Guterres’in davetiyle yapılan üçlü görüşmeyi Genç TV’de Nazar Erişkin’in programına değerlendiren Samani, “Gidilmesi gereken yol, dirayetli durmak, BM çerçevesi içinde tüm tarafların yararına ve makul olanı talep etmektir” şeklinde konuştu.

Samani, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir soruyu yanıtlarken, “Önümüzdeki seçimlerin demokratik kültür içinde, saygı çerçevesinde sürmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 2015’te aday olurken halkın talebiyle aday olmuştu. Şimdi de aynı şeyi gözlemliyorum” dedi.