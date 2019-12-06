Güney KıbrısKıbrısManşet

Samani: Gutteres’in Berlin açıklaması ile devreye yeni unsurlar girdi

6 Aralık 2019
Meltem Onurkan Samani

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Berlin açıklamasında yer alan yeni unsurların gözden kaçırılmaması gerektiğini belirterek “BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in Berlin açıklaması ile devreye yeni unsurlar girdi” dedi.

Artık sırf müzakere etmek için ucu açık müzakere döneminin kapandığını belirten Samani, “BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri’nin raporlarında da ucu açık bir sürecin artık bittiği, yeni bir sonuç odaklı süreç döneminin başladığı yer alıyor” dedi.

Berlin’deki toplantıdan 5’li konferansı için mutabakat çıktığını da ifade eden Meltem Onurkan Samani, konferansın toplanabilmesi için tüm tarafların hazır olduğunu söylemesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Aşamalandırılmış, kademelendirilmiş bir süreç ve stratejik anlaşma hedefi yeni unsurlardır. BM Genel Sekreteri tüm taraflarla istişare edecek, 5’li toplantıyı planlayacaktır. Muhtemelen bu toplantı seçim sonrası gerçekleşecektir”.

Samani, Berlin’de stratejik anlaşmanın ortaya çıkmasıyla ilgili bir planlama yapılmasının teyit edildiğini, bunun da yeni ve son derece olumlu bir unsur olduğunu söyledi.

25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri Guterres’in davetiyle yapılan üçlü görüşmeyi Genç TV’de Nazar Erişkin’in programına değerlendiren Samani, “Gidilmesi gereken yol, dirayetli durmak, BM çerçevesi içinde tüm tarafların yararına ve makul olanı talep etmektir” şeklinde konuştu.

Samani, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir soruyu yanıtlarken, “Önümüzdeki seçimlerin demokratik kültür içinde, saygı çerçevesinde sürmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 2015’te aday olurken halkın talebiyle aday olmuştu. Şimdi de aynı şeyi gözlemliyorum” dedi.



Etiketler

İlgili Makaleler

“Vizyon 2030 Eğitim Strateji Planı Çalıştayı” başladı

6 Aralık 2019

Çavuşoğlu: Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz

6 Aralık 2019
kaçak et

Metehan’da kaçak et yakalandı

6 Aralık 2019

Ekipler kayalıklar arasında cansız beden buldu

6 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı