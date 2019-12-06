Güney KıbrısKıbrıs

Karayannis Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Spehar’a şikayet etti

6 Aralık 2019
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Derinya Belediye Başkanı Andreas Karayannis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’a mektup göndererek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yerel Yönetimde Reformu çerçevesinde, Derinya’yı diğer belediyelerle birleştirme çabasından duydukları çekince ve kaygıları iletti.

Fileleftheros’un haberine göre Karayannis belediyelerinin diğer belediyeler ile birleştirilmesinin olumsuz etkiler yaratabileceği çekince ve kaygıları olduğunu belirtti ve Spehar’a mektuplarında, Derinya’nın özerk kalması, iki toplumun iletişim ve temaslarında oynadığı önderlik rolüne devam etmesi gereğine dikkat çektiklerini söyledi.

Belediyelerinin 45 yıldır bir siyasi pozisyonda durduğunu, coğrafik olarak da hassas bir siyasi konuma sahip olduğunu ve “Yeşil Hattın başladığı yerde Kıbrıs’taki iki toplumun iletişimine katkıda bulunduğunu” anlatan Karayannis, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gönderdikleri mektuplarla sınır belediyesi olmalarından kaynaklanan bütün niteliklerini ilettiklerini anlattı.

Karayannis Derinya ile benzer konumda bulunan “Athienu” (Kiracıköy) belediyesi özerk bırakılırken kendilerinin Sotira, Ay. Napa ve Paralimni belediyeleriyle birleştirilmek istendiğini belirterek, kendilerine kulak verilmesi talebinde bulundu.



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