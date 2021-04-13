Salamis Karavan Alanı için belediye yetkilendirildi

Yeniboğaziçi Belediyesi sınırlarındaki Salamis Karavan alanında yaşanan ve yıllardır çözülmeyen sorunlarını giderilmesine dönük bir adım atan Bakanlar Kurulu kamp alanlarının mülkiyetini Orman Dairesi’nden Yeniboğaziçi Belediyesi’ne devretti.

Salamis Kamp Alanı için yetkili Yeniboğaziçi Belediyesi olurken, denetimin Orman Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi tarafından yapılması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar şöyle:

SALAMİS KAMPiNG ALANI İLE İLGİLİ YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ’NİN YETKİLENDİRİLMESİ

(Önerge No:386/2021) (T.D.K.B.)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Salamis Karavan Kamping Tesisinde yaşanan yönetim boşluğunun giderilmesi ve bahse konu tüm alanın kamusal alan olarak değerlendirilmesi adına tüm halkımızın kullanımına sunulması amacıyla, esas mülk sahibi olan Orman Dairesinin Karavan-KampPiknik alanlarının çevresel açıdan Çevre Koruma Dairesinin belirleyeceği tüm kaidelere uygun bir şekilde oluşturulacak bir komite ile (Orman Dairesi-Çevre Koruma Dairesi-Yeniboğaziçi Belediyesi) konu alanın toplumun kullanımına açılması maksadıyla Yeniboğaziçi Belediyesinin yetkilendirilmesine, denetiminin ise Orman Dairesi Müdürlüğü ile Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılmak üzere önergeye ekli sunulan protokolün imzalanması hususunda yetki verilmesine karar verdi.