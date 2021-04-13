Akça: Sorosun çocukları Torosun çocuklarına saldırıyor

Latif Akça Ersin TAtar’ı eleştirenleri “sorosun çocukları” olarak niteledi

R.R.Dentaş Ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği başkanı Latif Akça Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı “Sorosun çocukları Torosun çocuklarına saldırıyor” diyerek savundu.

Tarih tekerrürden ibaret değişen bir şey yok diyen Akça “Dün Liderimiz Denktaş’a saldıran palikaryalar bugün Sn. Tatar’a saldırmaktadırlar.” dedi.

Açıkalma şöyle:

İKİ AYRI DEVLET

Liderimiz Rauf Denktaş her görüşmelere gideceğinde içimizdeki palikaryalar Denktaş bizi temsil etmiyor diyerek pankart açıp BM ‘ye imzalarla dolu dosyalar gönderip Ruma hizmet ediyorlardı. Tarih tekerrürden ibaret değişen bir şey yok. Sorosun çocukları Torosun çocuklarına saldırmaya devam ediyorlar. Denktaş ekolünden milli cepheden gelen Sn. Ersin Tatar halkın iradesini temsil ederek demokratik bir şekilde Kıbrıs Türk Halkının menfaatleri doğrultusunda hareket etmektedir.

Dün Liderimiz Denktaş’a saldıran palikaryalar bugün Sn. Tatar’a saldırmaktadırlar.