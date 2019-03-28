Sanat

Sahte sanılan Botticelli tablosu ‘gerçek çıktı’

28 Mart 2019

Rönesans döneminin en önemli ressamlarından Sandron Botticelli’nin sahte olduğu düşünülen bir tablosunun aslında orijinal olduğu anlaşıldı.

İngiltere’de uzmanlar, Boticelli’nin 1487 yılına ait Madonna ve Nar isimli tablosunun imitasyonu olduğu sanılan bir resmi temizleyerek, eserin Botticelli’nin atölyesinden çıktığını ortaya koydu.

Boticelli’nin dönemin diğer ressamları gibi atölyesinde eserlerinin farklı adaptasyonlarını yaptığı düşünülüyor.

Londra’daki Victoria & Albert ve National Gallery müzelerindeki uzmanlara danışan English Heritage isimli yardım kuruluşu, resimde kullanılan gerçek renkleri ve malzemeleri görmek için kapsamlı testler yaptı.

Sarı vernik kazıldı

Uzmanlar resmin üzerindeki sarı verniği kazıdıktan sonra, alt katmanlarına X-ray ve kızılötesi ışınlarla baktı.

Resmin, Botticelli’nin 15. yüzyılda Floransa’da eserlerini ürettiği bir atölyeden çıktığı anlaşıldı.

English Heritage’dan Rachel Turnbull, “Resim biçemsel olarak imitasyon olamayacak kadar gerçeğe yakın. Ayrıca kullanılan kavak tuval gibi malzemeler, aynı zamanda kullanılan teknik, aynı döneme ait” dedi.

Narlı Madonna tablosunun orijinali Floransa’daki Uffizi sanat galerisinde sergileniyor.

Cambridge Üniversitesi’nden Sanat Tarihi Profesörü Paul Joannides, “Floransalı diğer çağdaş ressamlar gibi Botticelli de, popüler olan eserlerinin daha uygun fiyatlı versiyonlarını ve adaptasyonlarını yaptığı bir aktif atölyeye sahipti” değerlendirmesinde bulundu.

English Heritage’ın Greenwich’teki bir galerisinde sergilenen bu resmin, Botticelli’nin başyapıtına en yakın versiyonu olduğu düşünülüyor.

Resimde elinde bir nar olan bebek İsa’yı kucağında tutan melankolik bir Bakire Meryem tasviri yapılıyor.

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