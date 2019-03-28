Yaşam

Çift rahimli kadın, ilk doğumundan 26 gün sonra ikiz dünyaya getirdi

28 Mart 2019

Bangladeş’te çift rahmi olan bir kadın, ilk doğumundan 26 gün sonra ikiz bebekler dünyaya getirdi.

Doktoru Şeyla Poddar’ın BBC’ye verdiği bilgiye göre, Hulna kentine bağlı bir köyde yaşayan Arife Sultana adlı 20 yaşındaki kadın Şubat sonunda premature bir bebek doğurdu.

Yoksul olduğu ve hiç ultrason yaptıramadığı belirtilen Sultana, 22 Mart’ta yeniden sancılarının başlaması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Hamile olduğu belirlenen kadın sezaryenle bir oğlan bir kız bebek daha doğurdu. İkizlerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Anne ve ikizler dört gün sonra taburcu edildi.

‘Allah’ın bir mucizesi’

Arife Sultana, “Bebeklerimin sağlıklı olması Allah’ın bir mucizesi” dedi. Sultana, bununla birlikte geçim sıkıntısı çektikleri için bebeklerine bakmanın kolay olmayacağını söyledi.

Sultana, işçi olarak çalışan kocasının ayda 6,000 taka’dan (yaklaşık 95 dolar) daha az para kazandığını belirtti.

Singapurlu jinekolog Christopher Ng, çift rahmin (Uterus Didelfis) sanıldığı kadar nadir görülen bir durum olmadığına dikkat çekerek “Ultrasonda bu kolayca görülebilir. Ancak anlaşılan bu kadın kırsal kesimde yaşadığı için ultrason yaptıramadı. Üç yumurtanın aynı anda döllendiği ve üç embriyo oluştuğu anlaşılıyor” dedi.

Etiketler


İlgili Makaleler

İki Toplumlu Eğitim Komitesi, öğrenciler için kültür gezileri başlattı

27 Mart 2019

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi Barselonalı sanatçıları ağırlıyor

27 Mart 2019

Küresel karbondioksit emisyonu 2018’de rekor seviyeye yükseldi

27 Mart 2019

Kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

27 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı