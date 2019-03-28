Araştırma: Erkek doğum kontrol hapı başarıyla test edildi

Bilim insanları güvenli erkek doğum kontrol hapında önemli bir adım attı: Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma dergisinde yayılanan raporda, erkekler için yeni bir doğum kontrol hapının güvenliğini ve tolere edilebilirliğinin ilk faz deneyinin başarıyla sonuçlandığını açıklandı.

Washington Üniversitesi ve Los Angeles Biomedical Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada kapsamından yaşları 18 ile 50 arasında değişen 200 kadar erkek denek bir ay boyunca doğum kontrol hapı aldı.

Deneklerde kaydedilen hormonal değişimler sperm üretiminde düşüşe neden oldu; ancak cinsel isteklerinde bir değişim yaşanmadı. Aynı zamanda ilaç kullanımının sonlandırılmasının ardından hormonlar eski düzeyine geri döndü.

Los Angeles Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’nden Christina Wang, “Sonuçlarımız, iki hormonal aktiviteyi birleştiren bu hapın, sperm üretimini azaltırken cinsel isteği etkilemediğini gösteriyor” dedi.

Wang, güvenli ve geri dönüşümlü hormonal erkek doğum kontrol hapının yaklaşık 10 yıl içinde piyasada olacağını öngörüyor.

İlaç cinsel aktiviteyi etkilemedi

Deneklerin birkaçı hafif yorgunluk, akne veya baş ağrısı bildirmesine rağmen, ciddi bir yan etki rapor edilmedi. Beş erkek de hafif azalmış cinsel dürtü bildirdi ve iki erkek de hafif erektil disfonksiyon tanımlasa da araştırmaya göre ilaç cinsel aktiviteyi etkilemedi.