Ekonomi

Dolar’da yükseliş devam ediyor

28 Mart 2019
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Dolar – euro kaç TL? 28 Mart 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Geçtiğimiz hafta cuma günü sert yükselerek 5,84’ü gören dolar/TL, Merkez Bankası’nın adımları sonrasında haftaya düşüşle başlamasının ardından dalgalanıyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,60’ın üzerini gördü. Saat 11.19’da 5,6465’e kadar çıkan dolar 5,50-5,60 bandında hareket ediyor. Dolar/TL dün gece 5,33 seviyesine kadar gerilemesi sonrasında bugün yeniden yönünü yukarı çevirdi.Euro/TL de 6,25 seviyesinde seyrediyor.

Merkez bankası bugün yeni bir hamleyle bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarıldı.

Teknik açıdan dolar/TL’de 5,40’ın destek konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,50’nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Merkez Bankası, cuma günü 1 hafta vadeli repo ihalesi açmayarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 27’ye kadar çıkarabilecek pencereyi aralarken, swap işlemlerinde limiti artırdı ve Türk lirası karşılığı döviz depo ihalesi açmadı.

Bu adımların ardından Londra swap piyasasında TL’nin maliyeti hızla yükselirken, traderlar TL’ye karşı yeni kısa pozisyon açamadıkları gibi daha önce açtıkları pozisyonları da zarar etmemek için kapatmak zorunda kaldı.

Londra piyasasında Türk lirası kısa pozisyonunu kapatmak isteyen traderların talepleri ve daralan likidite, derinliğe sahip olmayan swap piyasasında TL için uygulanan gecelik faizlerin yüzde bini aşmasına neden olmuştu.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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