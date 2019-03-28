NASA 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor

NASA, mikro yerçekiminin etkilerini incelemek için iki ay boyunca yatarak film izleyecek gönüllüler arıyor. Yapılan açıklamaya göre, işe alınan kişilere 2 ay için yaklaşık 100 bin TL ücret ödenecek.

Geçtiğimiz haftalarda Mars’a göndereceği astronotlar için aradığı krıterler arasında esprili olmayı da sıralayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir iş ilanı ile gündemde.

NASA, mikro yerçekiminin etkilerini incelemek için iki ay boyunca yatarak film izleyecek gönüllüler arıyor. Yapılan açıklamaya göre, işe alınan kişilere 2 ay için yaklaşık 100 bin TL ücret ödenecek.

Almanya’nın Köln kentindeki Uzay Araştırma Merkezi’nde yapılacak çalışma için 12’si kadın 12’si erkek olmak üzere 24 gönüllü seçilecek.

Adaylarda aranan şartlar ise şöyle: 24-55 yaşları arasında olmak, Almanca bilmek, herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamak.

NASA’NIN ASTRONOT ADAYLARINA SORDUĞU SORULAR

Peki NASA’nın astronot adaylarına sorduğu mülakat sorularını biliyor musunuz?

Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi(NASA)’nin astronot adaylarına mülakat esnasında sorduğu sorular yayımlandı. 16 sorudan oluşan bu mini testle; adayların fizik bilimi bilgisi ve NASA hakkındaki genel kültürleri sorgulanırken, akıl yürütme teknikleri ve psikolojik yönelimleri ile ilgili bilgi ediniliyor.

İşte o sorular…

BÖLÜM 1: FİZİK

1. Eğer bir nesne hareket halindeyse, ne tür bir enerjiye sahiptir?

A. Metabolik enerji

B. Potansiyel enerji

C. Kinetik enerji

D. Manyetik enerji

2. Einstein’ın ünlü denkleminde “c” sembolü hangisine denk gelmektedir?

A. Yük

B. Karbon

C. Işık hızı

D. Yoğunluk

3. “Enerji” ile ilglili açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A. Yok edilebilir

B. Transfer edilebilir

C. Depolonabilir

D. Dağıtılabilir