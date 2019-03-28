Kıbrıs

Kemal Saracoğlu Vakfı yararına yürüyüş düzenleniyor

28 Mart 2019

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı iş yararına “Alsancak Lapta Çocuklar İçin Yürüyor, Lapta – Alsancak- Karşıyaka Balıkçılar Birliği Balık İkram Ediyor” sloganıyla yürüyüş düzenleniyor.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına 25 TL katılım ücreti belirlenen yürüyüş, 31 Mart Pazar saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Lapta ve Alsancak Belediyeleri, Lapta- Alsancak -Karşıyaka (LAK) Balıkçılar Birliği ve Telsim İletişim sponsorluğunda, Lemar Alsancak önünden başlayacak yürüyüş, LAK Balıkçılar Birliği barınağında sona erecek.

Bilet Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Alsancak ve Lapta Belediyeleri’nin vezneleri, Silver Rocks Restoran, Arden Living Girne ve yürüyüş sabahı başlangıç noktası olan Lemar Süpermarket (Alsancak)önünde temin edilebilecek.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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