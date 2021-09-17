KıbrısManşet

Sahte dolar ile kumar oynarken yakalandı

17 Eylül 2021
sahte dolar kumar





Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre dün Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan bir  şahıs sahte olduğunu bildiği  tasarrufundaki 20 adet 100’lük sahte ABD Doları banknotları (2.000 $) tedavüle sürmüştür.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahsın kalmakta olduğu otel odasında yapılan aramada; 7 adet 100’lük sahte ABD Doları  (700 $ ) daha tespit edilmiştir.



Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde 100’lük “ABD Doları ” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.





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17 Eylül 2021


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