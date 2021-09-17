İzcan, Kıb-Tek Yönetim Kurulunu açıklama yapmaya çağırdı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan , Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası’nın, Teknecik Elektrik Santralinde, 450 000 Euro değerinde 50 adet enjektörün “kötü yakıttan dolayı hasara uğratıldığını” ileri sürdüğü açıklamasının ardından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulunu konu ile ilgili açıklama yapmaya çağırdı.

İzcan, konu ile yaptığı açıklamada Kıb-Tek’te gerekli denetimin yapılması için denetim mekanizmalarının acilen devreye sokulmasını da talep etti.

BKP Genel Başkanı İzcan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “KTHY örneğinde olduğu gibi, Kıb-Tek’i elden çıkarmak için büyük bir oyun oynandığını” ileri sürdü.

“İhaleye çıkılırken, yakıt kalitesiyle ilgili şartnamenin değiştirildiği iddiasıyla mahkemeye başvurulduğunu” belirten İzcan, “Halkın sağlığı ile göz göre göre oynanmasının kabul edilmezdir” dedi.

“Bu şekilde devam etmesi durumunda, ülke karanlığa gömülecek” diyen İzcan, yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu.

“İhalesiz ve düşük kaliteli yakıt almak, yolsuzluk ve şaibe kokmaktadır” diyen İzcan, Kıb-Tek’te gerekli denetim mekanizmalarının devreye sokulmasını da talep etti.