Kaldırıma çarpıp dereye düştü

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 13.00 raddelerinde Yenierenköy’de 8 Ağustos Caddesi’nde Utku Kerem Gülçek (E-46) yönetimindeki ZPG 792 plakalı salon araçla Kuzey istikametinden Güney istikametine sağa virajlı bir yolda yalnız başına ilerlerken dikkatsiz bir şekilde sürüş yapıp, aracın sol ön tekerleği ile kaldırım taşına çarpması sonucu dümen hakimiyetini kaybedip yolun solunda 4 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan olmadı.