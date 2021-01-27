Şahiner: Pandemi sürecinde tüm dünyada tarımsal üretime ek destekler veriliyor

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi hakkında söz aldı. Tarımsal üretim sektörünün önemine işaret eden Şahiner, pandemi sürecinde tüm dünyada tarımsal üretime ek destekler verildiğini ifade etti.

Pandemi dolayısıyla tarımsal tedarik zincirinin bozulduğunu, girdi maliyetlerinin arttığını anlatan Şahiner, tarımsal üretimden bir kez kopan üreticinin tekrar üretime dönmesinin zor olduğunu belirtti.

Narenciye ihracatı yapabilmek için sertifikalı ürün üretmenin önemine işaret eden Şahiner, bu bağlamda sertifikasyonun gerekli olduğunu söyledi; bu çerçevede doğrudan gelir desteklerinin sertifika şartına bağlanabileceğini ifade etti.

Şahiner, Güzelyurt ve Lefke’nin yaş sebze üretiminin önemli bölümünü sağladığını dile getirdi ve Hal Yasası’nın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.

Çiftçi Kayıt Sisteminin de bir an önce hayata geçmesini isteyen Şahiner, büyükbaş üretiminin hızla arttığını bunun küçükbaş hayvancılığı riske soktuğunu kaydetti ve belli arazilerin sadece küçükbaş hayvancılık için ayrılmasının gerektiğini dile getirdi.

Kuru tarım için yapılan sübvansiyonların gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Şahiner, su tutma göletleri konusunda atılması gereken adımlar olduğunu da ekledi.