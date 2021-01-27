Çavuşoğlu: Tarımın desteklenmesi ve doğru yönlendirilmesi maliye desteklidir

Konuşmacıları yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bütçe eleştirilerinin en verimlisini dinlediğini kaydetti ve çok fayda sağlanacağını belirtti.

Covid-19 mücadele kapsamında saat 20.00’de sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı cevap konuşmasını kısa tutacağını dile getiren Çavuşoğlu, konuşmalarda ortak mutabakata varılacak çok konu olduğunu ve bu konuşmaların kendilerinin vizyonunun gelişmesine katkı koyacağını belirtti.

Covid-19 salgınından dolayı tarım üreticilerinin işlerine devam etmesi için daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, söylemlerinin karşılık bulmasından da mutluluk duyduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, tüm arkadaşlarının çok güzel konulara değindiğini dile getirerek bu konuşmalarda notlar alındığını ve burada söylenmiş konuların yapıldığını, geliştirildiğini veya hedeflenip yapılacak işler sırasında olduğunu söyledi.

Hükümet kanadı ve muhalefetin kendisine duyduğu güvenden dolayı sorumluluğunun daha da arttığının farkında olduğunu da söyleyen Çavuşoğlu, tarımın desteklenmesi ve doğru yönlendirilmesinin maliye destekli olduğunu belirtti ve bu konuda Maliye Bakanı’nın da gerekli desteği vereceğini kaydetti.

Su konusunda çalışmalarını yürürlüğe girdiğini dile getiren Çavuşoğlu, su yönetimi oluşturmaya çalıştıklarını ve belediyelerin de içine düştüğü sıkıntıyı da çözmeye çalışacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu ayrıca bir soru üzerine, patatesin KDV’sinin de yüzde bire veya sıfıra çekilmesi için çalışmaların yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 2021 bütçesi, 381 milyon 848 bin 500 Türk Lirası olarak oy çokluğuyla onaylandı.

KKTC İLE TC ARASINDAKİ HASTANE YAPIMINA İLİŞKİN YASA TASARISI ONAYLANDI

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Yasemin Öztürk, KKTC ile TC hükümeti arasında KKTC’de Lefkoşa 100 yataklı ve 500 yataklı hastane yapımına ilişkin protokol yasa tasarısının raporunu okudu. Ardından rapor ve tasarının bütünü üzerinde görüşmelere geçildi.