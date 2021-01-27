Saner: Hastane yapımında tüm denetimler yapılacak

Başbakan Ersan Saner de, sorulan tüm soruların cevabının sabah verildiğini dile getirerek, hastane yapımında tüm denetimlerin yapılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından tasarının madde madde görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada 35 kabul, 13 katılmayanla yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı.

Böylece Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis’te yarın Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Toplantı saat 10.00’da başlayacak.