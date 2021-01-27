Baybars: Tarım master planının yeniden elden geçirilmesi gerek

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, pandeminin tarım ve hayvancılığın ekonomiler için önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Ülkelerin pandemiyle birlikte kendi stoklarını yaratmaya başladığını söyleyen Baybars belli ülkelerin ciddi ihracat yasağı getirdiğini anlattı.

Pandemi döneminde tarım işçileri konusunda da sıkıntılar oluştuğunu belirten Baybars, KKTC’de de mevsimlik işçilerin ülkeye gelişinde ciddi sıkıtılar yaşandığını hatırlattı.

Baybars, diğer ülkelerin stoklama yapmaya başlamasıyla hayvan yemi konusunda da sıkıntı yaşandığını anımsattı.

Tarımda “önce pazarla sonra üret” sistemine geçilmesinin yararlı olacağını anlatan Baybars, özellikle pandemi de göz önüne alınarak tarım master planının yeniden elden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet desteklerinin sertifikalı ürünlere yapılmasının da yararlı olacağını kaydeden Baybars, üreticiye tarımsal danışmanlık hizmetleri verilmesinin önemine işaret etti.

Tarımsal üretimde standartların belirlenmesinin önemli olduğunu belirten Baybars, rekabet edilebilirlik için maliyetlerin dengelenmesi gerektiğini dile getirdi.

Sadece yerli üretim değil bunu yerli işgücüyle yapmanın da önemli olduğunu kaydeden Baybars, ülkedeki üretimin yok olmasını önlemek için tarımsal gen kaynaklarının korunması için araştırma yapılması gerektiğini söyledi.