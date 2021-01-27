Özyiğit: Her şeyde ezberler bozuldu

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise dünyanın bir pandemiyle sarsıldığını ve her şeyde ezberlerin bozulduğunu kaydederek bir eğitim reformuna ihtiyaç olduğunu dile getirdi

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Özyiğit, pandemiyle yerli üretimin öneminin yeniden ortaya çıktığını ifade etti.

Türkiye’den gelen suyu taşıyan boru hattında yaşanan sorunu anımsatan Özyiğit bir an önce yarım kalan sulama projelerinin hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

Sütlerin üreticinin elinde kaldığını belirten Özyiğit, bu sütlerin evde online eğitim yapan çocuklara ulaştırılmasını istedi.

Özyiğit alacağını alamayan üreticinin borcuna faiz işletilmesine devam edilmesini eleştirdi.

“Devletin kooperatiflere borcu ne zaman bitecek?” diye soran Özyiğit, kooperatiflerin “gerçek sahipleri” olan üreticilere verilmesi, TÜK ve SÜTEK’in de bunlara devredilmesi gerektiğini kaydetti.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, Hal Yasası’nın artık geçirilmesi gerektiğini söyledi.