Derya: Kıbrıs’ın küresel ısınmadan ciddi şekilde etkileneceğinin raporlarda belirtiliyor

CTP Milletvekili Doğuş Derya da Covid konusunun küresel iklim kriziyle ilişkisine işaret etti. Yaşanan iklim krizi ve bunun yarattığı gıda krizine dikkat çeken Derya, bunun Kıbrıs’ı nasıl etkileyeceğine değindi.

Kıbrıs’ın küresel ısınmadan ciddi şekilde etkileneceğinin raporlarda belirtildiğini söyleyen Derya, sahillerin önemli bölümünün sular altında kalacağını, toprağın tuzlanacağını ve gıda krizinin ciddi şekilde hissedileceğini anlattı.

Doğuş Derya, bugün tarım politikalarını konuşurken bu durumun da göz önüne alınması gerektiğini vurguladı.

Destek mekanizmasının küçük üreticiyi değil büyük çaplı iş yapanları destekleyen bir durumda olduğunu kaydeden

Derya, gıda niteliği ve verimliliği artırıcı desteklerin çok da gündemde olmadığını söyledi.

Gıda güvenliği ve kontrolü için kurulan sistemlere dünyadan örneklere işaret eden Derya, yerli ürünlerle ilgili bir kodeks oluşturulması gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Derya, üreticilerin ürettiklerinin sertifikasyonu için nereye başvuracağını bilemez durumda olduğunu ifade ederek devletin bu konuda ihtiyaç duyulan sistemleri kurması gerektiğini söyledi.

Derya, pandemi süreci de göz önüne alınarak yerli üreticileri korumak için gerekirse ithalat konusunda bazı düzenlemelere gidilebileceğini de anlattı.