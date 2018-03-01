Şahali: “Hedefimiz, ekonominin üretime dayalı büyütülmesi”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, hükümet programında da yer alan “ekonominin üretime dayalı olarak büyütülmesinin” hedefleri olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Şahali, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret ederek, oda yetkilileriyle görüş alış verişinde bulundu.

Şahali, ziyarette yaptığı konuşmada, en saygın kuruluşlarından biri olan Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ülke ekonomisinin merkezi olduğunu söyledi.

“Amacımız, Sanayi Odası’nın hem taleplerini ve önerilerini dinlemek, hem de hükümet programında kendi sorumluluk sahamız çerçevesinde mevcut unsurlarla ilgili bir değerlendirmede bulunmaktır” ifadelerini kullanan Şahali, ülkede üretilen sanayi ürünlerinin ekonomideki payının artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Şahali, “Mevcut sorunların aşılarak, yeni olanakların yaratılması birlikte yürüteceğimiz istişare ve mesai sonucunda ortaya çıkacaktır. Umuyorum ki, bu iyi bir başlangıç olur ve devamı da iyi gelir” şeklinde konuştu.

Hükümet programında ekonominin üretime dayalı olarak büyütülmesinin yer aldığına dikkati çeken Şahali, “Ülkede üretilen ürünlerin ve ham maddenin katma değer kazanarak, öncelikle iç pazarda ardından ihraç pazarlarında değerlendirilmesi temel vizyon olarak ortaya konmuştur. Bu çerçevede sizlere büyük görevler düşüyor” ifadesini kullandı.

Bakan Şahali, Başbakanın işaret ettiği katılımcılığa dayalı mesai anlayışının Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı için de geçerli olduğunu ve bu vizyon doğrultusunda çalışılacağını kaydetti.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da, niceliğe değil niteliğe önem verdiklerini belirterek, “Koalisyon hükümetinin uyum içerisinde çalışacağına olan inancımız tamdır. Sanayi Odası olarak Tarım Bakanlığı ile birlikte çalışmaya ve katkı koymaya hazırız” dedi.

Başbakan’a geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri ziyarette sektörlerle ilgili çalışma grubu kurulması yönündeki fikirlerine olumlu yanıt aldıklarını belirten Avunduk, Tarım Bakanlığı ile de aynı şekilde çalışma grubu kurarak, hızlı ve sonuç odaklı adımlar atılabileceklerini belirtti.