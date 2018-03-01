Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin 42. kuruluş yıldönümü kutlandı. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Dernek Genel Başkanı Gürsel Benan ve Yönetim Kurulu, Şehitler Anıtı ve Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.



Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, “Kurulduğu günden bu güne bugüne kadar Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin var oluş mücadelesinde onurlu duruş ve şehitlerimize yakışır bir şekilde çalışmalarını sürdüren Derneğimiz bundan sonra da aynı çizgide çalışmalarını sürdürecektir” denildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Çağdaş Cumhuriyetin temelleri olan Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, cumhuriyet ve laikliğe değer veren Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği 42. kuruluş yılını kutlarken ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi sevgi, özlem ve rahmetle anarken malul gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler dileriz.”