Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesinin ilk etabı tamamlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi, Metehan bölgesinde yıllardır kullanılmayan alanda gerçekleştirilen “Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi”nin ilk etabını tamamladı.

LTB öz kaynakları ile finanse edilen ve ilk etabı 500 metre uzunluğundaki yürüyüş ve bisiklet yolu parkurunun toplam uzunluğu 5 kilometre olacak.

Çalışmalar kapsamında İsmail Sadıkoğlu Caddesi ile Özdemir Sennaroğlu Sokak arasındaki yeşil alan içerisinde bulunan kapalı depo, köpek kulübesi, kümes gibi kişisel malzemeler ağaç ve fidanlara zarar verilmeden kaldırılarak en yakın alana taşındı.

Parkurun yer alacağı yeşil alanda temizlik çalışması ve ağaç budamaları tamamladıktan sonra sarı taş kumundan yürüyüş ve bisiklet yolu yapımı gerçekleştirildi.

Ayrıca bölge halkı tarafından dikilen ağaçların mevcut şeklide korunarak yapımı gerçekleştirilen parkurun ilk etabı tamamlandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve LTB ekiplerinden çalışmalarla ile ilgili detaylı bilgi aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı açıklamada, demokratik katılımcılığın bir örneği olan “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantılarında yurttaşlardan gelen talep doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyerek bugün bu isteği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Harmancı, Metehan Bölgesinde bulunan şehit çocuğu arsalarında yapılan yürüyüş ve bisiklet yolu projesi ile yurttaşların hem dinlenip hemde sportif aktivitelerini yapacağı bir alan oluşturulduğunu belirtti.

LTB Park ve Bahçeler Şubesi’nin çalışmaları sonucu gerçekleştirilen porejede son aşamaya gelindiğini ifade eden Harmancı yakın bir tarihte bölge halkının da davet edileceği bir açılış gerçekleştireceklerini kaydetti.