Güney Kıbrıs 10. parsel için navtex yayımladı

Güney Kıbrıs’ın, sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselde, ExxonMobil-Qatar Petroleum tarafından planlanan iki sondaj çalışmasına ilişkin hazırlıkları normal şekilde ileriye götüreceği belirtildi.

Politis gazetesi “10’uncu Parselde Araştırmalar İçin Navtex-MEB’deki Araştırma Programı Normal Seyrinde İlerliyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin, ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun, 2018 yılının son üç ayında, 10’uncu parselde gerçekleştirmeyi planladığı iki sondaj çalışmalarına ilişkin, ilk başta şekillenen planı ileriye götüreceğini yazdı.

Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin(KSED) dün, 10’uncu parselin büyük bir bölümünde, çevre araştırmalarının, tehlikesiz ve normal bir şekilde gerçekleştirilmesi için Navtex (ZCZZ MA74) yayımladığını yazan gazete, bu deniz alanının, 11 Mart’tan 20 Nisan 2018 tarihine kadar olan dönem için konsorsiyumun araştırmaları için bağlandığını belirtti.

Navtex’in, araştırmaların ve kullanılacak olan geminin veya gemilerin doğasına ilişkin diğer unsurları sağlamamasına karşın araştırmaların, eşit sayıdaki sondajlara ilişkin iki nihai hedefin tercih edilmesiyle direkt ilişkili olduğunun da bilindiğini belirten gazete yapılacak olan araştırmalardan, seçilecek olan iki hedefte, matkabın net olarak hangi noktada kullanılacağını belirleyeceğini yazdı.

Seçilecek iki hedeften bir tanesinin “Delfinos” olduğunun kesin olarak addedildiğini yazan gazete, ikinci hedefin ise muhtemelen “Anthia” olduğunu ancak nihai kararlar alınmadan önce “Galafkos” hedefinin de yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Başka araştırmalar için müdahil olan gemilerin isimlerinden bahsedilmesine karşın, yayımlanan Navtex içerisinde araştırmaları yürütecek olan iki geminin ismine yer verilmediğine dikkati çeken gazete, isimlerin yer almaması nedeninin, Saipem 12000 gemisinin, 3’üncü parselde taciz edilmesiyle direkt ilgili olduğunun da tahmin edildiğini belirtti.

Gazete, araştırmalarda kullanılacak olan gemilerin, uzaktan kumandalı robotun kullanılmasıyla su altı araştırmalarına olanak tanıyan çağdaş donanıma sahip olduğunu yazdı.

Habere göre, söz konusu gemiler şimdilik komşu limanlarında ve en kısa zamanda sözde Rum “MEB’”ine gelmesi bekleniyor.

ALMAN GEMİSİNDEN 8 PARSELDE ARAŞTIRMA

Politis gazetesi “Almanlardan 8 Parselde Araştırmalar” başlıklı bir başka haberinde KSED’in dün sadece, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”i içerisindeki 10’uncu parsel için değil, bilimsel araştırmalar yapacak olan Hamburg Üniversitesi araştırma gemisi “Maria S.Marian” için de, 3 Mart-3 Nisan dönemini kapsayan uyarı (Navtex)yayımladığını yazdı.

Gazete Alman gemisinin araştırmalarını Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB” içerisindeki 8 parsele (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,13 parselleri) yaydığını da belirtti.