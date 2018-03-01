Rusya Devlet Başkanı Putin, “Dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir nükleer füze ürettik” açıklamasında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir silahlanma yarışının sinyallerini verdi.
Putin dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir kıtalararası nükleer füze ürettiklerini açıkladı.
Putin, dünyadaki bilinen tüm hava savunma sistemlerini etkisiz bırakan yeni füzeler geliştirdiklerini söyledi.
Nükleer füzelerin menzilinin “sonsuz” olduğuna vurgu yapan Putin, “Dünyanın her yerini vurabiliriz” ifadelerini kullandı.