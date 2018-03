Sayıştay Bütçesi Komiteden geçti

Sayıştay Başkanlığı’nın 7 milyon 87 bin 700 TL’lik bütçesi, görüşmelerin ardından Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oybirliğiyle kabul edildi.

Görüşmede Sayıştay Başkanı Osman Korahan da hazır bulundu.

Sayıştaylığın bütçesi üzerine ilk sözü Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili Ersin Tatar aldı. Tatar, Sayıştay’ın bağımsız olması ve kimsenin etkisi altında kalmaması gerektiğini ifade etti.

Ersin Tatar, Sayıştaylığın sadece bütçenin denetimi için değil, kamu kaynaklarının aktarıldığı kurumların ve belediyelerin denetimi için de önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik vurgusu bulunan Tatar, “Dünyanın her yerinde denetim çok önemli. Denetim olmazsa usulsüzlüklere ve kanunsuzluklara kapılar açılır. Sayıştaylık her an her yere gidebileceği ve denetim yapacağının mesajını verebilmelidir” şeklinde konuştu.

Tatar, Sayıştaylığın diğer kurumlarla iş birliği yapması gerektiğini de ifade etti.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, Sayıştay raporlarının üzerinde yıllardır hassasiyetle durduğunu vurgulayarak, gerçekleştirdikleri girişimlerle Meclis çatısı altında Sayıştay Komitesi kurulduğunu ve raporların tozlu raflarda kalmak yerine burada ele alındığını söyledi.

Taçoy, Sayıştaylığın 2016’daki yasal düzenlemeyle bağımsızlığına kavuştuğuna işaret ederek, kurumun yaptırım gücünün artırılması gerektiğini vurguladı.

Hasan Taçoy, kurumun çalışmalarını takdirle ve yakından takip ettiğini söyledi.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Sayıştaylığın önemli görevler üstlendiğini belirterek, iyi ve etkin denetimin ülke için önemli olduğunu belirtti.

Kuruma yasayla kendi bütçesini hazırlama yetkisi verildiğini ancak bunun yapılamadığını ifade eden Berova, ülkenin içinde bulunduğu maddi koşulların da buna etken olduğunu söyledi.

Bet ofislerin denetimi konusunda hükümetin açıklamaları olduğunu anımsatan Berova, “Bu denetim hangi kadro ve hangi usule göre yapılacak? Bu konuda gerçek bir düzenleme yok” dedi.

Denetim açısından en şanslı bakanlığın, denetim birimi olan Eğitim Bakanlığı olduğunu belirten Berova, bazı öğretmen sendikası üyelerinin bu kurumun yasası konusundaki itirazları olduğuna işaret ederek, yasa konusunda bilgi verdi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis bünyesindeki Sayıştay Komitesi’ndeki çalışmaların süreceğini ifade ederek, Sayıştay’ın bugüne kadar kısıtla personelle çalıştığını, böyle kurumların eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Uluçay, Sayıştaylığın performans denetimine başlayacağını da kaydederek, “Bu bizim daha çok gelişmemizi sağlayacak. Bu konuyu önemsiyorum. Sayıştay Başkanlığı’nın personel katkısıyla bu çalışmayı yapması önemli” dedi.

Denetimlerin yoğun mesailerle yapıldığını anımsatan Uluçay, yasaya, tüzüğe uygun işlemlerin tespit edildiğini ancak bunların yasama katında değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, devlet kurumları ve bakanlıklarda dağıtım esasına dayanan muhasebeye geçilmediğini, çekmecelerde bekleyen birçok hesap olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, Sayıştay’ın kurumların kayıtlarının nasıl olduğunu bilemeden etkin denetim yapabilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

KORAHAN

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, kurumun 25 olan personel sayısının 38’e çıkarıldığını belirterek, 200’ün üzerinde kuruma hizmet veren Sayıştay’ın denetim alanlarına siyasi partilerin de eklendiğini söyledi.

Sayıştaylığın güçlendirilmesi için yasal girişim olduğunu belirten Korahan, bunun Anayasa tarafından kabul görülmediğini aktardı.

Korahan, 1978 yılında yapılan kurum yasasının Türkiye’den kopyalandığını ancak Türkiye’de Sayıştay’ın söz sahibi olduğunu anlattı.

Korahan, “Yasamızın güçlendirilmesi hükümet programında da var. Sayıştay için gerekli düzenlemenin yapılması gerek. Mali tazmin yapabilen mi yoksa İngiltere’deki gibi ofis çalışması yapan bir Sayıştaylık mı istiyoruz? Buna Meclis karar vermeli” dedi.

Yolsuzluk, hırsızlık ve kasa açığı tespit etmeleri durumunda bu raporları Başsavcılığa gönderdiklerini, bunun mahkemeye sevk edildiğini kaydeden Korahan, kişinin suçlu görünmesi halinde ceza aldığı sürecin uzunluğuna dikkat çekti. Korahan, “Bizim yasamızda olan ‘sorumluluk yükleme’ maddesinin hiçbir anlamı yok” şeklinde devam etti.

“BAŞBAKANLIK VE MALİYE’DEN ONAY ALAN SAYIŞTAY BAĞIMSIZ OLMAZ”

Osman Korahan, şöyle devam etti:

“Sayıştay kendi bütçesini kullanamıyor. Maliye Bakanlığı uhdesinde kullanabiliyor. Bu noktada kurum hükümetten bağımsız değil. Personel sayısı yeterli değil. Personel almak için hükümetten onay almam gerekiyor. Geçen sene bize 19 kişi almamız için Sayın Denktaş yetki verdi. Geçtiğimiz yıllarda bu ve benzer konularda yetki da alamadık”

Korahan, “Hükümetten onay aldığımız zaman bağımsız olamayız. Bina tamirinde bile Maliye’den yetki almak zorundasınız. Bu şikayet değil, sadece sistemi anlatıyorum. Başbakanlık ve Maliye’den onay alan Sayıştay bağımsız olmaz” şeklinde konuştu.

2010’dan beri aynı konuşmaları yaptığını ifade eden Korahan, “İlerleme sağladık ama çok değil. Tam bağımsız Sayıştay istersek bunun uygulamasına geçmemiz gerek” dedi.

Sayıştay denetçilerinin sürekli mahkemeye çağrıldığını kaydeden Osman Korahan, bilgi ve belgeye ulaşmada da sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Korahan, “Sayıştay denetçilerinin diğer kamu memurlarından bir farkı olmalı. Sorumluluk çok ama ücret düşük Zorluklar ortada. Kaliteli elemanlar isteniyorsa seviye yükseltilmeli” dedi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bütçenin bağımsız olması halinde, Sayıştaylığın bütçesinin de bağımsız olabileceğini, bu bütçeyle bunun mümkün olmadığını kaydetti.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ortak akılda buluşulduğu zaman daha hızlı ilerleme sağlanabileceğini kaydederek,“Sayıştay’ın gücü belli olsun diye en azından yolsuzluklar kamuoyu önünde deşifre edilebilir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Sayıştay Başkanlığı’nın 7 milyon 87 bin 700 TL’lik bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. Sayıştaylığın ardından Çevre ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesinin görüşülmesine geçildi.