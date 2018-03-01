İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

İktisatbank Günlük Piyasa Analiz ve Yorumu 01/03/2018 – Perşembe

Küresel mali piyasalarda devam eden coşkulu parti havasına amiyane tabir ile FED’in yeni Başkanı Powell “ayar verdi”

Powell’in beklenenden oldukça “şahin” bir ton içeren üslubu karşısında son 2 gündür hisse senetleri yönünü aşağıya, dolar ise yukarıya çevirdi

karşısında son Powell’in kontrolü elden bırakmak istemeyeceğine yavaş yavaş inanmaya başlayan piyasalarda, FED’in daha hızlı faiz artırım ihtimalinin belirmesi ile satıcılı bir görünüm hakim

ABD hisse senedi endeksleri aylardır kesintisiz yükselişine Şubat ayında ara vermiş . ABD’den sarkan satıcılı hava Avrupa ve Asya hisselerine de sirayet ediyor

. ABD’den sarkan satıcılı hava Avrupa ve Asya hisselerine de sirayet ediyor Öte yandan, Avrupa’da enflasyonun beklentiler altında gelmesine ilaveten FED’in de şahinleşen duruşu ile EUR/USD paritesi dün ön plana çıkardığımız 1,22 seviyesini aşağı yönlü zorluyor

EUR/USD paritesinin 1,22 seviyesinin altına yerleşme çalışmaları henüz tam olarak inandırıcı bir noktada değil. Teyit edilmesi durumunda, hedef 1,1920 seviyesi olacaktır

İngiltere cephesinde ise devam eden Brexit görüşmeleri daha sert ve karşılıklı olarak restleşmeye döndü . Sterlin’in “soft Brexit” beklentisi ile elde ettiği kazanımları sert bir şekilde geri verdiğini görüyoruz (bakınız grafik)

. Sterlin’in “soft Brexit” beklentisi ile elde ettiği kazanımları sert bir şekilde geri verdiğini görüyoruz (bakınız grafik) Türk mali piyasaları ise dünü dirençli bir görüntü ile tamamladı . USD/TL kuru gün boyu 3,80 seviyesinde salınırken, BIST100 günü (dünyanın aksine) minik kazanım ile tamamladı

. USD/TL kuru gün boyu 3,80 seviyesinde salınırken, BIST100 günü (dünyanın aksine) minik kazanım ile tamamladı TÜİK tarafından dün açıklanan dış ticaret verilerini önemsiyoruz. TL’nin sepet bazında tüm zamanların en düşük seviyelerinde salınmasına rağmen İhracatın ithalatı karşılama oranı %59 seviyelerine geriledi (bakınız grafik)

(bakınız grafik) Yeni ayın ilk gününde PMI verileri, ABD’de ise kişisel tüketim ve harcama verileri (PCE enflasyonu) ve imalat sanayi ISM rakamları takip edilecek. Özellikle ABD enflasyon verisine bu ay daha da yakında bakmak lazım

Powell’in açıklamaları ardından küresel piyasaların cehresi son günlerde biraz değişti. Büyük bir mutluluk içinde bol para, ılımlı enflasyon ve kimseyi üzmek istemeyen destekleyici merkez bankaları duruşu ile trilyonlarca doları hisse senetlerine gömen piyasalar, bu devasa pozisyondan nasıl çıkacaklarını da bilemiyorlar. Bu bağlamda, Powell’in yaptığı açıklamalar piyasalarda adeta soğuk duş etkisi yarattı. Özellikle, ekonominin aktivitenin güçlendiğini ve piyasalarda bozulma olması durumunda bile faiz artırmaktan çekinmeyerek finansal istikrarı tehlikeye atmayacaklarına vurgu yapan Powell, ABD borsalarında aylardır süren yükselişi sekteye uğrattı. FED’in daha hızlı faiz artırıma ihtimali, beraberinde borçlanma maliyetleri üzerinde artışa sebebiyet vererek şirketlerin de değerlenmelerine dolayısıyla hisse senetleri üzerinde küresel anlamda baskı oluşturmaya başladı. Dün bu bağlamda, hep yükselişine alıştığımız ABD hisse senedi endekslerinde % 1,5 civarında günü düşüşle tamamladı (son 2 yılın en zayıf ayı).

Bugün her ne kadar Mart ayının ilk günü olsa da, Powell’in açıklamalarına destek verip veremeyeceğini göreceğimiz önemli bir veriyi karşılayacağız: PCE (kişisel tüketim harcamalar enflasyonu). FED’in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği bu verinin de bugün beklentileri aşması durumunda, Powell’in açıklamaları bir derece daha anlam bulacaktır. ABD’de bugün saat 15:30’da açıklanacak olan PCE enflasyon verisinin yıllık beklentisi % 1,7 ; çekirdek rakamın ise % 1,5 artması bekleniyor.

Yukarda dolar atıfta bulunan iki kısa paragrafa ilaveten, Avrupa cephesinde açıklanan zayıf enflasyon ile EUR/USD paritesi bir müddettir öne çıkardığımız 1,22 teknik seviyesine kadar geriledi. Dün teknik olarak bültenimizde yer verdiğimiz EUR/USD paritesinde belirttiğimiz üzere, paritenin 1,22 seviyesinin altında gecelik kapanış yapması ve iyice 1,22’nin altına geçtiğine inanışını atması kaydı ile aşağıda 1,1920 seviyesine kadar büyük bir boşluğun pariteyi beklediğini düşünüyoruz. Dolar endeksinde başlayan toparlanma hareketine EUR kadar Sterlin cephesinden de yaklaşmak gerekiyor. AB cephesinde Brexit müzakerelerini yürüten Barnier’in dün yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık için ayrılığın İngiltere cephesinin beklediği gibi çok da yumuşak olmayacağını söylemesi ile GBP/USD paritesinde sert bir satış dalgası ile karşılık buldu. İngiltere Başbakanı May’in AB’nin sunduğu Brexit tasarısını “kabul edilemez” olarak nitelendirmesi sonrasında GBP/USD paritesinin yılbaşında itibaren elde ettiği kazanımlarını daha da geri vererek 1,3650 seviyelerine kadar gevşeyebileceği göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda, yarın May’in yapacağı konuşma bekleniyor.

Yukardaki satıları okuyan bir kişi, dün Türk mali piyasalarında da satıcılı havanın hakim olduğu kanısına varabilir. Lakin, dün Türk Lirası diğer gelişen ülke para birimlerinin aksine değer kaybetmezken, BIST100 endeksi günü ufak da olsa yeşil renkte tamamladı. USD/TRY kuru Powell konuşması ile 3,7830’dan 3,8180’e kadar fırlasa da, dün 3,80 etrafında dar bir bantta salındı. Son günlerde yinelediğimiz üzere, USD/TRY kurunda aşağıda 3,7160 yukarda ise 3,85 seviyeleri aşılmadan ara bölgenin “gri” olacağını düşünüyoruz. Geçildiği yöne kurun sert bir hareket yapma ihtimali göz ardı edilmemelidir.

GBP/USD paritesinde hava birden sertleşti

AB ile devam eden Brexit görüşmelerinde karşılıklı sert açıklamalar, Sterlin üzerinde baslı kurdu. AB cephesinde Brexit müzakerecisi Barnier’in Kuzey İrlanda ekseninde yaptığı açıklama, İngiltere’nin çok kalın sayfalardan oluşan taslağa “kabul edilemez” olarak cevap vermesi ardından, Birlikten çıkışı sürecinin “soft – yumuşak” yerine daha kanamalı bir hal alacağı endişesi “hard – sert” Sterilin üzerinde baskı kurdu. Teknik bir bakış açısı ile aşağıda 1,3654 seviyesin önemle takip edilmelidir (Brexit öncesi ve sonrası sert hareketin % 61,8 düzeltme seviyesi (pembe daire). 1,3654’ün geçilmesi durumunda ise daha da aşağıda 1,35 seviyesini takip edeceğiz (mavi kesik çizgi). Cuma günü İngiltere Başbakanı May’in açıklamaları merakla bekleniyor. Paritenin gelecek açıklamalar ile iki yöne de sert bir şekilde savrulabileceğini göz ardı edilmemelidir.



Kaynak: Reuters

TÜİK – İhracatın ithalatı karşılama oranı alarm verici seviyelere geriledi

TÜİK dün Ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı. ihracat geçen yılın aynı dönemine göre % 11 artarken ithalattaki artış oranı % 38 oldu. Bu paralelde dış ticaret açığı 2 kattan fazla artış kaydederek 9.1 milyar dolar oldu. Bu rakam Ocak ayları bazında bir rekor. İhracatın ithalatı karşılama oranı % 57,9 ile tehlikeli seviyelere geriledi (Ocak 2017 % 72,1). Türk Lirası’nın sepet bazında en zayıf seviyelerde salınmasına rağmen, ihracat rakamları zayıf TL’nin ne kadar “zayıf” olduğunu veya ihracata ne kadar yarar sağladığını da sorgular mahiyette.



Kaynak: TÜİK

Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department