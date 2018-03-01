“Cinnet Mevsimi” belgeseli yarın Basın-Sen’de gösterilecek

2015 yılında, uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olarak hayatını kaybeden Arda Erkan’ın yaşamını konu alan “Cinnet Mevsimi” belgeseli Basın–Sen’de gösterilecek.

2016 yılında yapılan belgesel film, yarın akşam saat 20.00’de Basın–Sen Lokali’nde gösterilecek.

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, “Arda’nın 29. doğum yıldönümü olan 2 Mart’ta, Arda’yı anmak ve ülkede çok yaygın olan uyuşturucu ticaretini, uyuşturucuya karşı verilen mücadeleyi, Arda’nın ölümüyle ilgili hâlâ gün ışığına çıkarılamayan konuları farklı boyutları ile tartışmak amacıyla” böyle bir gösterim düzenlendiği belirtildi.

Yönetmenliğini Elvan Levent’in üstlendiği “Cinnet Mevsimi” belgeseli, Kıbrıs’ta konuyla ilgili ilk kapsamlı çalışma olarak dikkat çekiyor. Filmin yapılma amacı; “örgütlerde, okullarda ve üniversitelerde gösterilerek hem şimdiki hem de gelecek kuşaklara bir ders niteliğinde aktarılması”.