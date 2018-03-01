Erhürman: Anastasiadis görüşme sürecine takoz koydu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman’ı kabul etti.

Yaklaşık 1 saat süren haftalık olağan görüşmenin ardından açıklama yapan Başbakan Erhürman, iç meseleler, Başbakanlık Koordinasyonunda ve bakanlar kurulunda yürütülen çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı’na bilgi verdiğini söyledi.

Geçmişteki yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Polis Genel Müdürü’nden aldığı bilgileri Cumhurbaşkanı ile paylaştığını belirten Erhürman, “yarın da basın toplantısında tek tek hangi olayda ne oldu, hangi olay hangi aşamadadır bunları aktaracağım” dedi.

Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü içindeki personel sorunu ve bir takım yasalardan kaynaklanan suç ve suçlulukla mücadelede ortaya çıkan sıkıntılar konusunda da Cumhurbaşkanı ile bilgi paylaştığını kaydetti.

Derinya ve Aplıç kapılarının açılması çalışmalarının hangi aşamada olduğu konusunda Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık arasında eşgüdüm sağlama noktasında hemfikir olduklarını kaydeden Başbakan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in bugün basına yansıyan açıklamalarını da konuştuklarını söyledi.

Erhürman, “Anastasiadis’in açıklamasının hiçbir şekilde yapıcı bir açıklama olduğunu değerlendirmek mümkün değil. Şu anda hiçbir şekilde koşullar oluşmuş değildir açıklaması aslında bugüne kadar sayın Anastasiadis’in izlediği yoldan seçimden sonra da henüz herhangi bir şekilde vazgeçmek niyetinde olmadığı gibi bir çağrışım yapıyor. Dolayısıyla süreçle ilgili yapıcı bir açıklama olarak bunu değerlendirmek hiçbir şekilde mümkün değil. En azından bu görüşümü ben kamuoyuyla paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı ile de bu görüşümü paylaştım. Bundan sonraki gelişmeleri takip edeceğiz ama şu an itibariyle Sayın anastasiadis bir takoz koymuştur görüşme sürecine” dedi.

Maronit köylerine geri dönüşle ilgili bir soru üzerine de Başbakan Erhürman, Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı’nın koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.