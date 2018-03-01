YDP olağanüstü kongreye gidiyor

Yeniden Doğuş Partisi, 18 Mart’ta olağanüstü kongreye gidiyor.

YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kongre Yakındoğu Üniversitesi Kütüphane Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Gündem, Parti Meclisi tarafından,” Tüzük değişikliği, Genel Başkan seçimi ve Parti Meclisinin yenilenmesi” olarak belirlendi.

Parti Genel Başkanlığına adaylığını koymak isteyen üyelerin, tüzük gereği, 105 üyenin teklifi (toplam üye sayısının 20 de 1’i) ile müracaatlarını 16 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar, Parti Meclisi üyeliğine müracaat edecek olan üyelerin ise yazılı müracaatlarını 15 Mart Perşembe gününe kadar Genel Merkeze ulaştırmaları gerektiği duyuruldu.