“Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” konusunda konferans düzenlendi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sivil Alan” projesi kapsamında, “Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” konulu konferans düzenlendi.

Lefkoşa’da Bedesten’de yer alan konferans saat 10:00’da Avrupa Komisyonu Takım Lideri Alessandro Bianciardi ve Ombudsman Emine Dizdarlı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Gün boyu sürecek konferansta, “şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramları, belli bir toplumun farklı sektörleri üzerindeki yansımalarıyla birlikte ele alınacak ve şeffaflık sisteminin değerlendirilmesinde nasıl bir bütünsel yaklaşımın benimsenmesi gerektiği sorusuna odaklanacak”.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yönetim Kurulu Üyesi Oya Özarslan, Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve Temiz Toplum Derneği Başkanı Adil Şeytanoğlu’nun konuşmacı olduğu konferansın birinci oturumunda, “Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Kavramları ile Sistemin Bütünsel bir Şeffaflık Değerlendirmesinde Benimsenecek Yaklaşımlar” ele alınıyor.

İkinci oturumda ise Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti Temsilciliği’nin Başkanı Slagjana Taseva, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, DAÜ Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Ersoy ve DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz konuşmacı olacak. Bu bölümde de “Farklı Sektörlere Ait Değerlendirme Göstergeleri ile Şeffaflık Değerlendirmesinden Öğrenilen Dersler” konularına odaklanılacak.

Konferans, çalışma grubu oturumunun ve önerilerin sunumunun ardından sona erecek.

BIANCIARDI

Avrupa Komisyonu Takım Lideri Alessandro Bianciardi, açılış konuşmasında, AB’nin, şeffaflık ve hesap verebilirliliği, çoğulcu demokrasiye katılım sürecine ve vatandaşların karar verici otoritelere etki edebilmesi hususunda hayati gördüğünü söyledi.

AB’deki vatandaşlara demokratik hakları kapsamında alınan kararlarla ilgili görüşlerini ifade etme ve süreçlere katılım hakkı veren yasaların nasıl uygulandığıyla ilgili bilgiler veren Bianciardi, farklı ülkelerin bu yasaları adapte etmesinin önemini de vurguladı.

Bianciardi, Avrupa Parlamentosundaki yasma prosedürüyle ilgili bilgiler de verdi ve Kuzey Kıbrıs’ta da konuyla ilgili yasaların uygulamasının ve şeffaflığın artırılmasının katılımcılığa da katkı sağlayacağın söyledi.

DİZDARLI

Ombudsman Emine Dizdarlı da konuşmasında, şeffaflık ve hesap verebilirliğin herkesin aklında olan ancak bazılarına farklı şeyler ifade eden bir kavram olduğunu kaydetti.

Şeffaflık ve hesap verebilirliğin kendisi ve Ombudsmanlık için ne anlam ifade ettiğini ve bunu nasıl uyguladıklarıyla ilgili bilgiler veren Dizdarlı, şeffaflığın anlamını, ne ifade ettiğini de anlattı ve şeffaflığın toplum nezdinde görünür olması gerektiğini belirtti.

Dizdarlı, kurumların işleyiş mekanizmalarının şeffaf olmasının devlet üzerinde denetimi artırdığını, izlenebilir olmanın güven duygusunu çoğalttığını ve hesap verebilirliği de beraberinde getirdiğini söyledi.

Ombudsmanın bağımsız anayasal bir kuruluş olduğunu kaydeden, yasanın kendilerine verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını aktaran Dizdarlı, Ombudsmanın soruşturma yaptığı her konuda rapor hazırlayıp gerekli mevkilere sunduğunu, raporlara basının ulaşabildiğini ve web sayfalarında yayınlandığını ifade etti.