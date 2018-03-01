Kupada dev maç

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek.

Saat 19.30’da Vodafone Park’ta oynanacak maç ATV’den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu gerçekleştirecek.

5 günde ikinci derbi maçı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 günde ikinci derbi karşılaşmasına çıkacak. İki takım, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe’yi Vodafone Park’ta 4. kez konuk edecek. Rakibiyle stadındaki ilk maçını geçen sezon Türkiye Kupası’nda oynayan Beşiktaş, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak elendi. Siyah-beyazlılar, stadındaki ikinci derbi maçını ise yine 2016-2017’de Süper Lig’de oynadı. Beşiktaş, iki kırmızı kartla 9 kişi kalan Fenerbahçe’nin uzatma dakikalarında attığı gole engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Vodafone Park’ta Fenerbahçe’ye karşı ilk galibiyetini ise 3 gün önce elde etti. Siyah-beyazlı ekip, ligin 23. haftasındaki maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen üst üste attığı gollerle Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.

Talisca ve Pepe oynayabilir

Süper Lig’deki Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ile Pepe, kupa derbisinde oynayabilecek. Her iki oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.