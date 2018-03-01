Tarım Dairesi Eğitim çalışmaları bu hafta Altınova’da

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde verdiği eğitimi Altınova köyünde sürdürdü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Altınova köyünde dün akşam arazide “Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu” konulu uygulamalı eğitim verildi.

Tarım Dairesi yetkilileri gece de Altınova Spor Kulübü’nde üreticilerle bir araya gelerek, “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu”na ilişkin eğitim sundu.