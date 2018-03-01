TSK’dan Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 2222 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222 oldu.

Bu arada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir süre önce Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve

Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek veriyor.

Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine sahip Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birlikleri, ihtiyaç halinde özellikle meskun mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor.