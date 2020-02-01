Sağlıkta yüksek gerilim

Sağlık Bakanlığı kaynıyor. Müsteşar Mustafa Akçaba’nın “Bakanlığın usulsüzlükleri” nedeniyle emekliye ayrılmak istediği yönündeki dedikodular ayyuka çıktı. KTAMS ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebelerler Sendikası ise Bakanı Ali Pilli’yi partizanca uygulamalar yapmakla suçladı

SEVKLERDE USULSÜZLÜK İDDİASI: Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, 7 Ocak itibarıyla izinlerinden feragat ederek görevinden emekliye ayrılma talebini Sağlık Bakanlığı’na iletti. Akçaba’nın talebi ekip arkadaşlarını üzerken bazı çevreler, “Akçaba, kurul sevklerinde usulsüzlük yapıldığını tespit etti, Bakan ile bu hususta ters düştü, görevden çekiliyor” iddiasında bulundu

PİLLİ’YE AĞIR SUÇLAMA: KTAMS ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebelerler Sendikası ise Sağlık Bakanı Müsteşarı Mustafa Akçaba’nın Bakan Ali Pilli’nin tutum ve davranışlarından bıktığı için erken emeklilik istediğini, bunun tarihte bir ilk olduğunu söyledi. Sendikalar Pilli’yi ayrıca partizanca ve keyfi uygulamalar yapmakla suçladı

“BASİT İŞLER, UĞRAŞMAYACAĞIM”: Müsteşar Mustafa Akçaba’nın erken emekliye ayrılma talebi üzerine bazı çevrelerce öne sürülen “kurul sevklerinde usulsüzlük tespit edildi” iddiaları, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi gerdi. Bakan Pilli, iddialara yönelik açıklama yapmak istemediğini belirterek, “Boş işler. Basit basit işlerle uğraşmak istemiyorum” dedi

“YASAL HAKKIMI KULLANACAĞIM”: Bakan Ali Pilli, KTAMS ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebelerler Sendikası’nın Nakil Tüzüğü ve “partizanca” nakillerle ilgili iddialarının ise “Gerçek dışı” olduğunu söyledi. Pilli, “KTAMS Başkanı’nın şahsıma ve bakanlığa başlatmış olduğu, yıpratma politikasını kınıyorum, açıklamalara yönelik yasal hakkımı kullanacağım” dedi

Sağlık Bakanlığı’nın uygulamalarına yönelik iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, 7 Ocak itibarıyla izinlerinden feragat ederek görevinden emekliye ayrılma talebi, “Akçaba kurul sevklerinde tespit ettiği usulsüzlükler nedeniyle bakan ile ters düştü, erken emekliye ayrılmayı istedi” iddialarını gündeme taşıdı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebelerler Sendikası tarafından da kamu sağlık çalışanlarının nakilleriyle ilgili tüzüğü uygulamamak, hemşirelerin görev yerini partizanca kararlarla değiştirmekle suçlandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli hem Akçaba’nın erken emekliye ayrılmak istemesinin nedeninin kurul sevklerinde usulsüzlük tespit edilmesi yönündeki iddialara hem de

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebelerler Sendikası’nın ise Nakil Tüzüğü ve “partizanca” nakillerle ilgili iddialarına yanıt verdi.

Bakan Pilli’nin açıklamasının ardından KTAMS, yeni bir açıklama yaptı.

Pilli: Basit basit işler

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise Akçaba’nın erken emekliye ayrılmak istemesinin nedeninin kurul sevklerinde usulsüzlük tespit edilmesi yönündeki iddialara “Basit işlerle uğraşamam” diyerek yanıt verdi.

“Kamu sağlık sistemi yıpratılıyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebelerler Sendikası’nın ise Nakil Tüzüğü ve “partizanca” nakillerle ilgili iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, bu ifadelerle kamu sağlık sisteminin yıpratıldığını öne sürdü.

Sağlık Bakanı Pilli, kendisinin; kamu sağlık çalışanlarının nakilleriyle ilgili tüzüğü uygulamadığı, hemşirelerin görev yerini partizanca kararlarla değiştirdiğini iddia eden iki sendikanın şahsına yönelik gerçekliği bulunmayan asılsız ifadeler kullandığını kaydetti.

Pilli, “KTAMS Başkanı’nın şahsıma ve bakanlığa başlatmış olduğu, yıpratma politikasını kınıyorum, açıklamalara yönelik yasal hakkımı kullanacağım” dedi.

KTAMS: Sağlık kurumları, siyasi emellere kurban ediliyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Bakan Pilli’nin bu açıklamasının ardından ikinci bir açıklama yaparak, Ekim 2019 tarihinde toplanan Nakil Kurulunun yapmış olduğu nakillerden sonra eklerde de görüleceği üzere Sn. Pilli kendini nakil Kurulu yerine koyarak kişiye özel nakiller yapmıştır. İnsan hayatı ile doğrudan ilgili olan sağlık kurumları, ne yazık ki siyasi emellere kurban ediliyor. Halkımıza ve sağlık çalışanlarına karşı taşıdığımız sorumluluk bilinci bu konuda sessiz kalmamamızı emretmektedir. Kendini yasaların üzerinde gören her kim olursa sendikamızı karşısında bulacaktır” ifadelerine yer verdi.

KTAMS’ın dün yaptığı yazılı açıklaması aynen şöyle:

Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile ilgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’nü hiçe sayarak keyfi bir şekilde kişiye özel görevlendirmeler yapması üzerine yapmış olduğumuz açıklamayı Sağlık Bakanı Sn. Pilli şahsına yönelik, gerçeği yansıtmayan, asılsız ifadeler olarak nitelemiştir.

Belirtmek isteriz ki bizim kişilerle uğraşma gibi bir derdimiz hiçbir zaman olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Sendikamızın derdi halkımızın kamudan hak ettiği hizmeti alabilmesi, çalışanların da huzur içerisinde görevlerini yapabilmeleridir.

Sn. Bakan, Sendika Başkanının görev ve yetkilerini aşarak şahsını yıpratmaya çalıştığını iddia ediyor. Kendisine Sendikaların asıl görevinin çalışanların haklarını korumak, yasa dışı uygulamalara karşı durmak olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Sn. Bakan şimdiye kadar toplanmayan Nakil Kurulunu kendisinin topladığını iddia ediyor. Halbuki gerçek şudur ki sendikaların yaptığı eylemler neticesinde Kurulu Ekim ayında toplantıya çağırmıştır. Nakil işlemlerinin keyfi ve partizanca kararlarla değil belli kriterlere göre ve adil bir şekilde yapılması açısından Nakil Kurulu büyük önem taşımaktadır.

Nakil Tüzüğünün 10. Maddesi “Vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai çalışan kamu sağlık çalışanının, vardiya, rotasyon veya düzendiz mesai çalışmasına engel teşgil eden bir sağlık problemi olması ve bu problemin Sağlık Kurulu tarafından verilen rapor ile belgelenmesi durumunda ilgili kamu sağlık çalışanının normal mesai şeklinde çalışılan bir görev yerine geçme talebi Nakil Kurulu tarafından değerlendirilir” demesine rağmen Sn. Pilli kendisinin aynı hastane içerisinde bu gibi görevlendirmeleri yapmakta yetkili olduğunu iddia etmektedir.

Sn. Bakan Gastroentroloji bölümünün hizmete gireceğini ve bu nedenle endoskobide çalışmak üzere sözkonusu hemşireyi o servise görevlendirdiğini söylüyor. Halbuki bu ünitede endoskobi konusunda eğitimli hemşire dahil iki hemşire görev yapmakta, bu iki hemşire haftanın üç günü bu ünitede hizmet vermekte olup diğer iki günde ise ihtiyaç olan başka servislere gönderilmektedirler. Dr.B.N.D Hastanesi Başhemşiresinin endoskopi ünitesinde hemşire ihtiyacı olmadığı yönünde yazılı görüşü olmasına rağmen bu görevlendirme yapılmıştır. Yani kısacası endoskopi servisinde personel ihtiyacı olduğu gerçek değildir.

“Kendini yasaların üzerinde gören her kim olursa karşısında olacağız”

Ayrıca Nakil Tüzüğünün 7 (10) maddesi 20 yıl ve üzeri vardiya, rotasyon ve düzendiz mesaide çalışmış olanların normal mesai çalışılan bir yere geçmek için Nakil Kuruluna talepte bulunabileceği açıkça belirtilmişken ve Nakil Kuruluna müracaat eden 20 yılın üzerinde hizmeti olan hemşireler bulunurken 10 yıllık hizmeti olan yani Nakil Kuruluna talepte bulunma hakkı dahi olmayan bir hemşirenin normal mesai çalışılan görev yerine verilmesi hangi gerekçe ile izah edilebilir.

Ekim 2019 tarihinde toplanan Nakil Kurulunun yapmış olduğu nakillerden sonra eklerde de görüleceği üzere Sn. Pilli kendini nakil Kurulu yerine koyarak kişiye özel nakiller yapmıştır.

İnsan hayatı ile doğrudan ilgili olan sağlık kurumları, ne yazık ki siyasi emellere kurban ediliyor. Halkımıza ve sağlık çalışanlarına karşı taşıdığımız sorumluluk bilinci bu konuda sessiz kalmamamızı emretmektedir. Kendini yasaların üzerinde gören her kim olursa sendikamızı karşısında bulacaktır.