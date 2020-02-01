Montessori’de yarıyıl heyecanı

KKTC’de Montessori eğitim sistemi ile 0-6 yaş grubu çocuklara kreş ve anaokulu hizmeti veren Kıbrıs Montessori Okulları’nda 2019-2020 Akademik Yılı’nın ilk dönem gelişim raporları dün verildi

Kıbrıs Montessori Okulları’nın Lefkoşa, Girne ve ODTÜ şubelerinde, 2019-2020 Akademik Yılı’nın ilk dönem gelişim raporları dün düzenlenen takdim töreninde verildi.

Günün ilk gelişim raporu sevinci Lefkoşa Montessori Okulu’nda yaşandı.

Lefkoşa Montessori Okulu’nda düzenlenen törende çocuklar, öğretmenlerinin elinden karnelerini aldı. Lefkoşa Montessori Okulu’nda gelişim raporu heyecanı fotoğraf çekimleri ile ölümsüzleştirildi.

Girne Montessori Okulu’nda öğrenciler, gelişim raporlarını aldıktan sonra, okul bünyesinde kendileri için organize edilen partiye katıldı, çocuklar müzik eşliğinde dans etti, balonlarla oynadı ve ikramlıklarını atıştırdı.

ODTÜ Montessori Okulu’nda düzenlenen gelişim raporu törene ise veliler de katıldı.

ODTÜ Montessori Okulu’nda gelişim raporlarını alan çocuklar, daha sonra aileleri ve öğretmenleri ile pasta kesti.

Kıbrıs Montessori Okulları’nda okul öğretmenleri, öğrenciler ve velilerin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.