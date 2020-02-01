FutbolSpor

Tablo güzel

1 Şubat 2020
Ali YÖNEY

Ali YÖNEY

 

Girne’de Mete Adanır Stadı’nda dün akşam soğuk havada futbol izlemeye gelen seyirciler iyi futbol izledi. Doğan konuk ettiği Lefke’yi farklı bir skorla mağlup etti. Skor tabelasına güzel bir fotoğraf çektirdi 4-1 ile.

DTB maçta penaltıdan sonra skoru yapıp oyunun resmini değiştirdi ve kazandı.  Genel anlamda futbol kalitesi iyi oyun izlendi. Oyunun başlangıcında dengeli oyun vardı. Doğan istediği gölü erken buldu. İyi etkendi kendileri için bu erken gol. Koral ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında penaltıya sebebiyet verdi. Penaltının golle sonuçlanması bir an Doğan’da korku yaşatsa bile ikinci golü erken bulup devreyi galip tamamlandı. İkinci devre farkı getiren oyun, daha güçlü olan DTB’dan geldi ve arka arkaya bulduğu goller sonrası mücadeleyi rahat kazandı.

Rehavete kapılan futbolculardan, sarı kart gören Billy ve Koral oyundan alındı. Sercan’ın ikinci sarı karttan kırmızıyla oyun dışı kalmasına bir anlam veremedim. Benim düşünceme göre bilinçli hareketti.

Oyunu ön tarafta oynayan, top rakipteyken büyük baskı uygulayıp Lefke’ye top oynatmayan Doğan haklı galibiyet sahadan ayrıldı. Lefke kalesinde tartışmalı gol gördükten kısa zaman sonra penaltıdan golü bulup dengeli başlayan mücadeleye skor eşitliğini de getirmiş oldu.

Devreyi mağlup kapatmaları ve ikinci devreye de kötü başlamaları ise mücadeleyi kaybetmeleri sonucunu doğurdu.  Fizik gücü yüksek takım karşısında fazla direnç göstermediler. Lefke Girne’de savunmasını kalabalık tutmadığı için kaybetti. İyi oyuncularla güzel kadro yapısı oluşturdular. Karadağ zor deplasman idi ve bu kadro ile artık daha da zorlaştı düşüncesinde olduğumu söyleyebilirim.

Caner hocam akşam her alanda rakibe baskı dedi ve kazandı. Hakem Ali Özer hatalı kararlar üretmedi. İlk golde ofsayt tartışması yaşandı. Yardımcı hakem Sabriye ise kararından çok kararlı davrandı.



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