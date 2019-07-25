Sağlıkta para dönemi

Devlet hastanelerinde, hastalardan yaptıracakları işlemler için “bağış” adı altında para talep edilmeye devam edilirken, 6 hizmet alanında özelden hizmet alımı için düğmeye basıldı

EN PAHALILARI ÖZELDEN: Sağlık hizmetleri arasında en pahalı olan Kolonoskopi, Simir, MR, Meme USG, Gastroskopi ve Tomografi için özelden hizmet satın alınacak. Uygulama yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hasta bu hizmetlerden herhangi birini almak istediğinde özel hastanenin belirlediği ücretin yarısını cebinden ödeyecek

FİYATLAR ARASI UÇURUM: Havadis; Kolonoskopi, Simir, MR, Meme USG, Gastroskopi ve Tomografi hizmetlerinin devlet hastanelerindeki ücretleri ile özel hastanelerdeki ücretlerini araştırdı.

Ortaya çıkan fiyat tablosuna göre, bu 6 kalemde devlet hastanesinden alınan hizmet bedeli ile özel hastanenin ücreti arasında uçurum var

“DEVLETİN YÜKÜ HAFİFLEYECEK”: “Genel Sağlık Sigortası kapsamında mini bir deneme” olarak nitelendirilen uygulama için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Sucuoğlu’nun Havadis’e yaptığı açıklamaya göre amaç; devletin yükünü hafifletirken Sosyal Sigortaları hep alan değil veren kurum yapmak, hastaya da hızlı hizmet vermek

Duygu ALAN

Devlet hastanelerinde belirli ücretler karşılığında yapılan Kolonoskopi, Simir, MR, Meme USG, Gastroskopi ve Tomografi için devlet özelden de hizmet alımı yapacak.

“Genel Sağlık Sigortası kapsamında mini bir deneme” olarak nitelendirilen uygulamanın yürürlüğe girmesi ile bu kalemlerde özelden hizmet almak isteyen hastalar, aldığı hizmetin yarı ücretini cebinden ödeyecek.

Buna göre, örneğin özel hastanede 550 TL olan MR için hasta 275 TL, ödeyecek, hizmet bedelinin diğer 275 TL’sini ise hasta adına devlet yani Sosyal Sigortalar Dairesi karşılayacak.

Havadis, Kolonoskopi, Simir, MR, Meme USG, Gastroskopi ve Tomografi hizmetlerinin devlet hastanelerindeki ücretleri ile özel hastanelerdeki hizmet bedellerini araştırdı.

Ortaya çıkan fiyat tablosuna göre, bu 6 kalemde devlet hastanesi hizmet bedeli ile özel hastanenin hizmet bedeli arasında ciddi fark var.

Özelde 2 katından fazla

Havadis’in yaptığı fiyat araştırmasına göre, MR ücreti devlet hastanesinde 75 TL iken özel hastanede 550 TL, Simir devlet hastanesinde 12 TL, özel hastanede 120 TL, Meme USG devlet hastanesinde 20 TL, özel hastanede 300 TL, Kolonoskopi devlet hastanesinde 150 TL, özel hastanede 2500 TL, Gastroskopi devlet hastanesinde 150 TL, özel hastanede 2000 TL, Tomografi ise devlet hastanesinde 60 TL, özel hastanede ise 450 TL.

Buna göre, “Genel Sağlık Sigortası kapsamında mini deneme” adı altında yürürlüğe girecek olan yeni uygulama ile hasta MR hizmeti için 275 TL, meme USG için 150 TL, Simir için 60 TL, Kolonoskopi için 1250 TL, Tomografi için 225 TL, Gastroskopi için 1000 TL ödeyecek.

Sucuoğlu: Mini bir deneme olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, uzun süredir Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sadece alan değil, veren bir kurum da olması yönünde çalıştıklarını bu bağlamda, devlet hastanelerinde de yapılan bazı tetkikler için özelden de hizmet satın alınacağını, alınacak hizmetin ücretinin yarısının Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından karşılanacağını kaydetti.

Sucuoğlu, amaçlananın devletin yükünü hafifletirken hastanın da daha hızlı hizmet alımını sağlamak olduğunu kaydetti.

Bu uygulamanın ayrıca Genel Sağlık Sigortası kapsamında mini deneme olacağını belirten Faiz Sucuoğlu, “Böylece hem kendi önümüzü göreceğiz hem de Sosyal Sigortalar Dairesi hep alan değil veren kurum yapacağız” dedi.

“Rekabet fiyatları düşürebilir de”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, konu ile ilgili gerek Serbest Çalışan Hekimler Birliği gerekse Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile görüştüklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Sucuoğlu, çalışma kapsamında ilgili tüm sağlık kuruluşları ile görüşeceklerini ve özelden hizmet alımı yapılacak olan Kolonoskopi, Simir, MR, Meme USG, Gastroskopi ve Tomografi için bir fiyat politikası tespit edileceğini dile getirdi.

Sucuoğlu, “ortada bir rekabet olacağından özel hastane veya klinikler bu 6 kalemde fiyat indirimine de gidebilir. Yani düşünülenin aksine ücretler normalinden çok daha aşağıda da olabilir” dedi.

“Hasta hızlı hizmet alacak”

Faiz Sucuoğlu, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

Kolonoskopi, Simir, MR, Meme USG, Gastroskopi ve Tomografi’de özelden hizmet satın almak için çalışma başlattık. Neden Kolonoskopi, Simir, MR, Meme USG, Gastroskopi ve Tomografi? Çünkü bunlar kontrolü en kolay olan tetkiklerdir. Laboratuara da bütçemiz yetmez.

Burada düşüncemiz şudur: Bu konuda bir çalışma yapalım, görelim, karşımıza çıkacak, rakam nedir? Tüm klinikler çağrılıp fiyat politikası tespit edilecek ve örneğin 100 TL olan bir hizmetin bedelinin yarısını ben vereceğim yarısını hasta verecek. Fakat bu bir rekabettir. Belki de fiyatlar daha da aşağı düşecek. Devletin de yükü biraz olsun hafiflemiş olacak. Devlet hastanelerinin bu 6 hizmet alanındaki yükü çok ağır, hastalar ancak 3-5 ay sonraya randevu alabiliyor. Bu uygulama ile hem hastaneler rahatlayacak hem de hasta daha hızlı hizmet alacak.”