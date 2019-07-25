Doktorlar “salgın yok” diyor Servisler dolup taşıyor

Son zamanlarda çocuklarda yaygın görülen ishal, kusma ve yüksek ateş, aileleri endişelendiriyor. Hastanelerin çocuk servisleri bu şikayetlerle tedavi gören hastalarla dolup taşarken uzmanlar, salgın olmadığını savunuyor

SERVİSLER DOLU: Acil servisler, son 10 gündür ishal, kusma ve yüksek ateş şikâyeti ile başvuran hastalar nedeniyle yoğun mesai yapıyor. Birçok çocuk servise yatırılıyor, acil serviste yapılan müdahalenin ardından taburcu edilen çocukların birçoğu “iyileşmediği” gerekçesi ile ertesi gün yeniden hastaneye götürülüyor

GÜNLERCE SÜRÜYOR: Çocuklarda durmayan ishal ve kusma, günlerce düşmeyen ateş, ebeveynleri endişelendiriyor. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi Klinik Şefi Dr. Çiğdem Bakkaloğlu, “endişelenecek bir durum yok” derken Girne Akçiçek ve Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimleri “salgın yok” açıklaması yaptı

Kardelen GÖKSU

Yaz aylarının gelişiyle özellikle çocuklarda sıklıkla görülen ishal, kusma ve yüksek ateş ailelerde tedirginlik yaratıyor. Acil servisler ve çocuk servisleri kanlı ishal, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran kişilerle dolup taşarken birçok çocuğa ise Rota virüsü ve Amip dizanteri teşhisi konuluyor.

Yapılan tedaviden sonuç alamayan aileler, tekrar tekrar acil servise gidiyor.

Konuyla ilgili Havadis’e konuşan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi Klinik Şefi Dr. Çiğdem Bakkaloğlu, endişelenecek bir durum olmadığını, geçtiğimiz seneye göre bu şikayetle hastaneye başvuran kişi sayısının daha az olduğunu dile getirdi.

Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci, mevsimsel bir süreç olduğunu söyledi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Nil Ergün ise “salgın” olduğunu söylemenin yanlış olduğunu söyledi.

Rota ve Amip dizanteri teşhisi

Kusma, ishal ve yüksek ateş şikayeti ile çocuğunu devlet hastanelerinin acil servisine başvuran bazı aileler, yapılan tedavinin sonuç vermediğinden yakındı.

Havadis’e konuşan bazı aileler, doktorların hastalığın teşhisi hakkında bilgi vermediklerini sadece çocuğa serum tedavisi uygulayıp, taburcu ettiğini ancak çocuğun iyileşmediğini kaydetti.

Bazı aileler ise üçüncü kez acile gittiklerinde çocuğa Rota virüsü teşhisi konduğunu, bazı aileler ise çocuğa Amip dizanteri teşhisi konulduğunu belirtti.

Bakkaloğlu: Geçtiğimiz yıla göre hasta sayısında azalma var

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi Klinik Şefi Dr. Çiğdem Bakkaloğlu, endişelenecek bir durum olmadığını, geçtiğimiz seneye göre bu şikayetle hastaneye başvuran kişi sayısının daha az olduğunu dile getirdi.

Dr. Çiğdem Bakkaloğlu,“Geçen seneye göre ishal, kusma ve yüksek ateş gibi enfeksiyon hastalıklarında azalma mevcuttur.

İsal, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle gelen, şikayetinden dolayı hastanede yatan, polikliniğe gelen hasta sayılarında düşüş mevcuttur.

Tedaviye gelen hasta sayısıyla, salgından bahsetmek mümkün değil sadece, mevsimsel bir süreçtir” diye konuştu.

Birinci: Yaz döneminin en sık rastlanan hastalığı

Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci, kusma, yüksek ateşin ve ishalin, yaz aylarında sıkça görülen enfeksiyonlardan olduğunu kaydetti, sıcak havaların, sıcak suların ve yaz aylarındaki virüslerin getirdiği olağan bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Dr. Birinci, “ishal, kusma ve yüksek ateş yaz döneminde sıkça görülen enfeksiyonlardır. Hastanemize bu sıkıntıyla gelen hasta sayısında bizi aşan bir durum yoktur. Özellikle çocuklarla birlikte, her yaş gurubunda yaz aylarında sıkça görülen bu durumda korkulacak bir durum yoktur. Düzenli olarak servisleri geziyorum, salgın denebilecek bir durum mevcut değildir” diye konuştu.

Ergün: Paniğe gerek yok

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Nil Ergün, panik yapılacak bir durum olmadığını söyleyerek, “Sözü edilen ishal, kusma, yüksek ateş durumları yılın her ayında görülür fakat yaz aylarında bu durumla daha sık karşılaşırız” dedi.

Başhekim Dr. Nil Ergün, “Salgın olduğunu söylemek yanlış olur çünkü sürekli başımıza gelen bir durumdur, vatandaşların panik yapmasına gerek yoktur. Sıcak havalarında gelmesiyle bu durumla oldukça sık karşılaşırız” diye konuştu.