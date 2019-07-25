Bıçak çekti, “öldürürüm” dedi

Eşi “artık bu evde yaşamanı istemiyorum” deyince şiddete başvurdu…

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da eşine bıçak çekip, öldürmekle tehdit eden zanlı Mehmet Recep dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis Cennet Koruk olayla ilgili bulguları aktardı. Koruk, Zanlı Mehmet Recep’in 21.07.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet Tehdidi” , “Kanunsuz Bıçak Taşımak” suçlarına taraf olduğunu söyledi. Polis Koruk, 21.07.219 tarihinde saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Mehmet Recep’in eşi Hakime Rasimova Recep’in evde yaşamasını istemediği gerekçesi ile “bu evden çıkacan seni bu evde istemiyorum. Çıkmazsan kan düşecek, sakat bırakırsam on beş yıl, öldürürsem otuz yıl yerim” demek sureti ile bıçak gösterdiğini ve şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Koruk, zanlının ayni gün zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edilerek tutuklandığını belirtti. Koruk, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.